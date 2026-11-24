ZAMENICA šefa poslaničke grupe Studentske liste u Skupštini Srbije Aleksandra Štimac, izjavila je da je moguće da nova Vlada Srbije bude formirana pre Nove godine, ali da u ovom trenutku ne bi licitirala konkretnim rokovima.

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Zamenica šefa poslaničke grupe Studentske liste u Skupštini Srbije Aleksandra Štimac, izjavila je da je moguće da nova Vlada Srbije bude formirana pre Nove godine, ali da u ovom trenutku ne bi licitirala konkretnim rokovima.

Ona je za list Danas rekla da je važno da se formira Vlada koja ima jasan program, objektivan broj ministarstava i kapacitet da odgovori na probleme građana.

Štimac je navela da su se za pojedine resore određena imena već iskristalisala, ali da ne bi govorila o konkretnim imenima dok se proces ne završi.

"Postoji ozbiljan krug kvalitetnih, stručnih i odgovornih ljudi koji mogu da preuzmu važne funkcije. Naš cilj nije da popunjavamo pozicije, već da pronađemo najbolje ljude za poslove koji ih čekaju", navela je Aleksandra Štimac.

Na pitanje zna li se okvirno koliko ministarstava bi trebalo da ima nova vlada, Štimac je rekla da je Studentska lista u procesu definicije prioriteta buduće vlade i oblasti kojima je potrebno posvetiti posebnu pažnju.

„Ne isključujemo mogućnost spajanja pojedinih ministarstava, ali takve odluke ćemo doneti na osnovu jasne analize nadležnosti i potreba države. Cilj je funkcionalnija i efikasnija državna uprava, bez preklapanja nadležnosti i nepotrebnog komplikovanja sistema“, navela je Aleksandra Štimac.