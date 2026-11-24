PUTIN IZNEO TAJNI DOSIJE PRED KUŠNERA: Pokazao mu arhivska dokumenta o partizanskoj borbi njegovog dede protiv nacista
ZET američkog predsednika Džared Kušner otkrio je da mu je ruski predsednik Vladimir Putin na jednom sastanku pokazao arhivski dosije o partizanskoj borbi njegovog dede.
Zet američkog predsednika Džared Kušner ispričao je za magazin Njujork (New York Magazine) kako mu je Vladimir Putin na jednom od sastanaka pokazao dokument iz državnog arhiva u kojem se govori o borbi njegovog dede protiv nacista.
- Putin je pokazao dosije... u kojem se detaljno opisuje partizanski otpor Kušnerovog dede tokom Holokausta - piše ovo izdanje.
Rođaci zeta Donalda Trampa preživeli su događaje iz tih godina na teritoriji današnje Belorusije.
Njegovoj baki Rej Kušner čak je posvećena posebna stranica na sajtu Memorijalnog muzeja Holokausta.
Tamo se navodi da je ona pobegla iz Novogrudskog geta kroz podzemni tunel, nakon čega se pridružila partizanima Beljskih. Tada je i srela Džozefa Kušnera, koga je poznavala još od pre rata.
Napominje se da je zet američkog predsednika protumačio Putinov gest kao suptilan signal koji podseća na zajedničku borbu Rusije i SAD protiv nacista.
(RIA)
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