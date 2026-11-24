KONSTITUTIVNA sednica novog saziva Skupštine Srbije nastavljena je, a na dnevnom redu je izbor članova radnih tela, kao i izbor stalnog sastava parlamentarnih delegacija u međunarodnim institucijama.

Foto: Printskrin RTS2

Reč ima Aleksandar Vučić

- Shvatili smo da ni sat vremena više nije što je nekad bilo, i ja ću se vratiti ili doći na temu iako mislim da ste grubo povredili poslovnik, ali to je nešto na šta smo naučili. Želim da pozdravim sve vaše simpatizere, navijače, kontrolore, kako god hoćete, koji su ovde danas sa nama bez ikakvog razloga, bez ikakvog povoda i nemam nikakav problem sa tim. Do sada su se u ovoj sali ponašali pristojno, uveren sam da će imati mnogo toga da nauče, da način na koji upravljate Skupštinom nije ono za šta su se zalagali. I bilo bi dobro da sledeći put pitate i nas, jer se radi o atmosferi u ovom visokom domu i mi ćemo vam se uvek saglasiti. Kao što verujem da kada i mi budemo tražili, jer ste vi doveli svoje opštinske odbore ovde, da kada i mi budemo tražili ljude iz opštinskih odbora da dođu, da ćete ih pustiti, i da ćete ih jednako lepo pozdraviti kao i ove ljude ovde. Hvala vam i dobrodošli još jedanput. Mi smo juče imali konsultacije, reč je na današnjoj sednici o radnim telima u Narodnoj skupštini i imali smo konsultacije koje su bile kratke, jezgrovite i potpuno jasne. Na tim konsultacijama želim zbog građana Srbije da kažem da, po prvi put u istoriji od uspostavljanja višestranačkog sistema, poslanička grupa koja ima više od 100 narodnih poslanika neće imati ne samo potpredsednike Narodne skupštine Republike Srbije, već neće imati ni predsednike i zamenike predsednika u odborima, od ukupno 20 odbora, 19 odbora je onih koji se biraju, jedan je po Ustavu i poslovniku određen za predsednika Narodne skupštine, to je Odbor za prava deteta. Mi smo dobili od predstavnika režimske većine ponudu koja je bila srazmerna broju narodnih poslanika, dakle 181 prema 134. Međutim, na pitanje koliko odbora možemo da vodimo, odgovor je bio, naravno, nijedan. I mi razumemo i to stavljanje žute trake nama oko ruke, i dođu takva vremena, svako misli da to može i da je to dozvoljeno, i na kraju krajeva nemamo ništa protiv - kazao je Vučić.

- Mi smo jutros na sednici poslaničke grupe, verujem, jednoglasno doneli odluku da ne prihvatimo samoponižavanje, da ne prihvatimo urušavanje parlamentarne tradicije, parlamentarne prakse, urušavanje svega demokratskog što je u ovoj zemlji postojalo, i doneli smo odluku da ne učestvujemo u radu odbora. Verujem da ćete vi pronaći neke koji će da vam prave. Bilo kakav alibi za to što ste uradili, ali ću vam ja pročitati nekoliko važnih odluka i međunarodnih dokumenata koji govore o tome šta ste vi uradili, direktno vezanim za temu, ne morate uopšte da vodite računa - naveo je Vučić.

Reč ima Ana Brnabić

Narodna poslanica Ana Brnabić ima reč, povreda poslanika.

- Zahvaljujem se na vašoj beskrajnoj ljubaznosti, zaista. Dakle, član 107, poštovanje Narodne skupštine, treba da se stidite i da vas je sram što ste u ovom domu izrekli da su ovi studenti simbol stradanja, simbol stradanja u ovoj zemlji koja nije počela od vas, ali postoji velika šansa da ćete je vi dokrajčiti ukoliko se mi ne borimo dovoljno. Dakle, simbol stradanja u ovoj zemlji, nar- poštovani narodni poslanici i predsedniče Narodne skupštine, su kragujevački mučenici, učenici koji su direktno iz školskih klupa izvedeni na streljanje. Simbol stradanja i žrtve u ovoj zemlji je Miloje Pavlović, direktor muške gimnazije iz Kragujevca, koji je odbio ponudu da mu sačuvaju život, uz čuvene reči pucajte, ja i dalje držim čas. Nasuprot tome, simbol stradanja ne mogu biti ni nastavnici, ni profesori, ni docenti koji su ponavljali reči: Neću da držim čas dok se ne dokopam poslaničke ili ministarske fotelje, kao što simbol stradanja u ovoj zemlji ne mogu biti plenumi koji su bili primorani, svaki do jednog, da kupuju mašine za brojanje novca zbog neverovatnih suma novca koje su dobijali, a nisu pitali ni odakle, ni od koga, ni zašto. Kao predsednik Narodne skupštine, dugujete izvinjenje kragujevačkim mučenicima. Živela Srbija - rekla je Ana Brnabić.

Poslanici nastavili rad

Poslanici su nastavili rad posle pauze.

- Nastavljamo rad i prelazimo na razmatranje pete tačke dnevnog reda, izbor članova radnih tela Narodne skupštine - rekao je Čupić.

Brnabić: Za četiri dana nisu uspeli da se spreme za sednicu, e moja Srbijo

Narodna poslanica parlamentarne grupe "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje" Ana Brnabić prokomentarisala je jednočasovnu pauzu koju je predsednik paralmenta Aleksandar Čupić proglasio na početku današnje sednice.

- Za četiri dana nisu uspeli da se spreme za sednicu, e moja Srbijo - izjavila je Brnabić. Više o tome OVDE

Poslanica Ljubica Oparnica napustila salu dok je trajao minut ćutanja

Poslanica Ljubica Oparnica (Studentska lista) napustila je salu Skupštine, dok je trajao minut ćutanja za preminulog mitropolita bačkog Irineja Bulovića. Više o tome OVDE

Vučić i poslanici poslaničke grupe "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje" ostali u skupštinskim klupama

Šef poslaničke grupe "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje" Aleksandar Vučić i svi poslanici ove grupe ostali su u skupštinskim klupama.

Pauza sat vremena

Predsednik Skupštine proglasio je pauzu od sat vremena.

- S obzirom da još uvek nisu spremni materijali za nastavak sednice i za raspravu, da su konsultacije sa manjinskim grupama završene pre nepunih pola sata, proglašavam pauzu od sat vremena - kazao je Aleksandar Čupić.

Studenti prisustvuju sednici

Predsednik Skupštine saopštio je da sednici prisustvuju studenti. Čupić pozvao da se aplauzom pozdrave studenti.

Minut ćutanja za mitropolita Irineja

Poslanici su minutom ćutanja odali počast preminulom mitropolitu Irineju bačkom.

Nastavljena konstitutivna sednica

Nastavljena je konstitutivna sednica Narodne skupštine. Sednici prisustvuju 202 poslanika.

Balać: Ne dozvoljavaju nam da imamo sastanak poslaničke grupe u maloj sali

- Ne dozvoljavaju nam da imamo sastanak poslaničke grupe u maloj sali Narodne skupštine - saopštio je Vladimir Balać, poslanik poslaničke grupe "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje".

Vučić i Jovanov stigli u Skupštinu

Šef poslaničke grupe "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje" Aleksandar Vučić i Milenko Jovanov stigli su u Skupštinu Srbije.

Nastavak konstitutivne sednice

Uoči nastavka sednice, u parlamentu su u ponedeljak održane konsultacije sa predstavnicima poslaničkih grupa i samostalnim poslanicima o daljem toku konstitutivne sednice.

Posle sastanka kome su prisustvovali predsednik Narodne skupštine Aleksandar Čupić, generalni sekretar Mirjana Radaković, šef poslaničke grupe "Studentska lista" Jovo Bakić i šef poslaničke grupe "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje" Aleksandar Vučić, Vučić je rekao da opozicija neće voditi nijedan odbor i da će sutra doneti odluku da li će ta poslanička grupa učestvovati u radu odbora u takvim uslovima.

Predstavnici "Studentske liste" se nakon konsultacija nisu obraćali medijima.

Samostalni poslanik Usame Zukorlić izjavio je, posle konsultacija, da su poslanici nacionalnih manjina informisani od predsednika Skupštine Aleksandra Čupića na koji način će se konstituisati skupštinski odbori i dodao da još nije došlo do dogovora.

Naveo je da je rok do danas do sednice da se izjasne o predlozima koje su dobili i dodao da postoje različiti pogledi na to na koji način bi narodni poslanici nacionalnih manjina trebalo da uzmu učešće.

Konstitutivna sednica je počela u utorak, 17. novembra, kada su potvrđeni mandati poslanika.

Poslanici su izabrali za predsednika Narodne skupštine Aleksandra Čupića, kao i šest potpredsednika i generalnog sekratara.

Za potpredsednike Skupštine Srbije izabrani su Jelena Petrović, Lidija Dimitrijević, Marija Bjelobrk, Sara Valentik, Tibor Lazar i Adem Mavrić, svi iz poslaničke grupe Studentska lista.

Među potpredsednicima Skupštine nema članova poslaničke grupe "Aleksandar Vučić - Srbija pobeduje", kao ni poslanika iz stranaka nacionalnih manjina.

Skupština je imenovala Mirjanu Radaković za generalnog sekretara parlamenta.

Izborom članova radnih tela i stalnih parlamentarnih delegacija u međunarodnih institucijama biće završen proces izbora skupštinskog rukovodstva.

U novom sazivu Skupštine Srbije poslanička grupa "Studentska lista" ima 140 mandata, a poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje" ima 103 mandata.

U parlament je ušlo još sedam poslanika manjinskih lista.