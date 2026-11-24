Koturović se prisetio nekih stvari iz karijere

Foto: ATA Images/Dragoslav Zarkovic

Bivši srpski košarkaš Dejan Koturović otvoreno je govorio o tome kako ga je razočarao Predrag Danilović, ali i zašto se nije slagao sa Duškom Vujoševićem na Evropskom prvenstvu 2003. godine.

Iako je Peđu Danilovića u mladosti izuzetno cenio i gledao kao idola, jedan detalj sa terena zauvek je promenio njegov pogled na profesionalnu košarku.

U razgovoru za "Sportkast" Koturović je rekao:

– Sale Danilović je... neko ga je naučio da bude bezobrazan na terenu, da stavi masku bezobrazluka dok je na terenu, međutim on je to zaboravljao da skida i posle treninga i utakmice. Jednom me je sačekao u pleksus, ispod koša, na kvarno me je udario pesnicom u stomak gde sam samo što se nisam onesvestio – otkrio je Koturović i dodao:

– Tu sam uvideo šok tog profesionalnog sporta: „Ovaj čovek mi je do juče bio idol, poštujem ga, maštam da igram s njim, a on me udara kao najvećeg neprijatelja zarad nekog rezultata.“ Zato pomalo ne volim sport, jer bi trebalo da bude plemenita disciplina, a kvarne stvari da se ostave negde po strani.

Ništa manje direktan nije bio ni kada je komentarisao tadašnjeg selektora Duška Vujoševića i neuspeh na Evropskom prvenstvu u Švedskoj 2003. godine, kada ga je Vujošević u jednom trenutku i odstranio iz tima.

– Cenim Duleta Vujoševića, ali nije moj tip trenera koji mi je legao. Ispalo je da se Dule pomalo poltronisao Peđi Stojakoviću, jer je Peđa bio najveća zvezda u ekipi. On je i tada bio dobar dečko i nije zahtevao nikakvu pažnju te vrste, ali je bilo primetljivo da Dule tu ima neke svoje ljubimce. Toliko otvoreno trener ne bi trebalo to da pokazuje – iskren je bio bivši centar.