Bivši košarkaš Partizana o Daniloviću i Duletu Vujoševiću: Udario me je na kvarno pesnicom u stomak
Koturović se prisetio nekih stvari iz karijere
Bivši srpski košarkaš Dejan Koturović otvoreno je govorio o tome kako ga je razočarao Predrag Danilović, ali i zašto se nije slagao sa Duškom Vujoševićem na Evropskom prvenstvu 2003. godine.
Iako je Peđu Danilovića u mladosti izuzetno cenio i gledao kao idola, jedan detalj sa terena zauvek je promenio njegov pogled na profesionalnu košarku.
U razgovoru za "Sportkast" Koturović je rekao:
– Sale Danilović je... neko ga je naučio da bude bezobrazan na terenu, da stavi masku bezobrazluka dok je na terenu, međutim on je to zaboravljao da skida i posle treninga i utakmice. Jednom me je sačekao u pleksus, ispod koša, na kvarno me je udario pesnicom u stomak gde sam samo što se nisam onesvestio – otkrio je Koturović i dodao:
– Tu sam uvideo šok tog profesionalnog sporta: „Ovaj čovek mi je do juče bio idol, poštujem ga, maštam da igram s njim, a on me udara kao najvećeg neprijatelja zarad nekog rezultata.“ Zato pomalo ne volim sport, jer bi trebalo da bude plemenita disciplina, a kvarne stvari da se ostave negde po strani.
Ništa manje direktan nije bio ni kada je komentarisao tadašnjeg selektora Duška Vujoševića i neuspeh na Evropskom prvenstvu u Švedskoj 2003. godine, kada ga je Vujošević u jednom trenutku i odstranio iz tima.
– Cenim Duleta Vujoševića, ali nije moj tip trenera koji mi je legao. Ispalo je da se Dule pomalo poltronisao Peđi Stojakoviću, jer je Peđa bio najveća zvezda u ekipi. On je i tada bio dobar dečko i nije zahtevao nikakvu pažnju te vrste, ali je bilo primetljivo da Dule tu ima neke svoje ljubimce. Toliko otvoreno trener ne bi trebalo to da pokazuje – iskren je bio bivši centar.
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