HRVATSKA influenserka Nina Skočak posetila je neobičnu pekaru u Njujorku u kojoj cela vekna hleba košta oko 55 evra, dok se jedna kriška sa namazom prodaje za čak 27,50 evra, a luksuzni koncept lokala opisala je kao "malo bolestan".

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Koliko biste platili jednu krišku hleba sa namazom? U jednoj neobičnoj pekari u Njujorku cena se kreće od 15 do 30 dolara, odnosno od oko 13,75 do 27,50 evra. Cela vekna košta čak 60 dolara, što je približno 55 evra, a koncept ovog lokala iznenadio je i hrvatsku influenserku Ninu Skočak, koja ga je posetila tokom boravka u Americi.

- Koncept je malo bolestan - prokomentarisala je Nina, osvrćući se na način na koji je organizovana prodaja i na cene koje su za običnu pekaru gotovo nezamislive.

U ovoj pekari prodaju samo jednu vrstu hleba

Pekara Rye nalazi se u njujorškoj četvrti SoHo na Menhetnu, a njen koncept razlikuje se od svega na šta su kupci navikli. Umesto velikog izbora peciva, kroasana i različitih vrsta hleba, u ponudi je samo jedan proizvod – raženi hleb napravljen od prirodnog kiselog testa.

Cela vekna košta 60 dolara, odnosno oko 55 evra. Međutim, posebnu pažnju privlače pojedinačne kriške koje se služe sa različitim namazima.

Njihova cena kreće se od 15 do 30 dolara, što znači da za samo jednu krišku kupac može da izdvoji između 13,75 i 27,50 evra.

Tako običan obrok od nekoliko kriški hleba može da dostigne cenu večere u dobrom restoranu.

Dizajnerski enterijer i klasična muzika uz skupe kriške hleba

Nina Skočak pokazala je i kako izgleda unutrašnjost pekare, koja više podseća na luksuzni restoran nego na mesto u kojem se kupuje hleb.

Posetioce dočekuju pažljivo uređen enterijer, dizajnerski nameštaj, stolovi sa svećama i klasična muzika u pozadini. Ideja je da kupovina hleba postane posebno gastronomsko iskustvo, a ne samo odlazak u pekaru.

- Celo iskustvo u toj pekari je apsolutno nadrealno: dizajnerski nameštaj, čekaju vas stolovi sa svećama, klasična muzika u pozadini. I sve to da bi pojeo tri kriške hleba - ispričala je influenserka.

Upravo taj spoj jednostavne namirnice i luksuznog ambijenta izazvao je najviše komentara.

Iza pekare stoji austrijska porodična kompanija

Iza njujorškog lokala Rye nalazi se austrijska porodična pekarska kompanija Martin Auer iz Graca, koja ima dugu tradiciju proizvodnje hleba.

Njihov koncept u Njujorku zasniva se na jednom proizvodu – raženom hlebu od kiselog testa, poznatom kao sourdough.

Za pripremu se koriste organsko raženo brašno, voda i so, a proces proizvodnje zahteva dosta vremena. Prirodno kiselo testo mora redovno da se održava, dok fermentacija traje i do 24 sata.

Nakon pečenja, hleb mora dodatno da odstoji pre nego što bude spreman za sečenje i posluživanje.

Vlasnici upravo kvalitet sastojaka, tradicionalnu pripremu i vreme potrebno za proizvodnju navode kao deo razloga za visoku cenu.

Isti hleb u Austriji košta znatno manje

Posebno zanimljivo poređenje odnosi se na cenu proizvoda u Austriji, odakle dolazi kompanija koja stoji iza pekare.

Prema pisanju stranih medija, slična vekna u Austriji košta oko 14 evra, dok se u Njujorku prodaje za približno 55 evra.

To znači da je cena u američkoj prodavnici gotovo četiri puta viša.

Razlika se objašnjava troškovima poslovanja na Menhetnu, cenom rada, transportom sastojaka, zakupom prostora i načinom na koji je ceo koncept pozicioniran kao luksuzno gastronomsko iskustvo.

Da li biste dali skoro 28 evra za jednu krišku hleba?

Pekara Rye pokazuje kako i najjednostavnija namirnica može da postane luksuzni proizvod kada se spoje posebna proizvodnja, pažljivo osmišljen enterijer i ekskluzivan koncept.

Dok jedni smatraju da je reč o zanimljivom gastronomskom iskustvu, drugi postavljaju pitanje da li jedna kriška hleba zaista može da opravda cenu od gotovo 28 evra.

Poseta Nine Skočak ponovo je otvorila raspravu o granicama luksuza i cenama hrane u velikim svetskim gradovima. Jer, kada jedna kriška hleba sa namazom košta koliko kompletan obrok u mnogim restoranima, jasno je zašto je ova njujorška pekara privukla toliko pažnje.

(BizPortal)