Zvezda bi mogla da ostane bez štopera: Makabi želi Učenu, poznato obeštećenje
CRVENO-beli su spremni na promene!
U zimskom prelaznom roku klub bi mogao da napusti Frenklin Tebo Učena, prenosi "Mozzart sport".
Kako se ističe, Makabi iz Tel Aviva spreman je da plati Zvezdi 2.000.000 evra za nigerijskog defanzivca.
Ovaj 26-godišnjak je u avgustu 2025. godine u transferu vrednom 2.700.000 evra stigao iz norveškog Sarpsborga u Beograd, ali za ulogu standardnog štopera nije uspeo da se izbori.
Učena je u crveno-belom dresu odigrao 37 utakmica i postigao tri gola i zabeležio dve asistencije.
Što se ove sezone tiče, štoper Zvezde upisao je osam nastupa u svim takmičenjima nije ostvario učinak.
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