ŽIVOT u maloj kući ne mora značiti odricanje od udobnosti, privatnosti ili prostora za svakog člana porodice.

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To su dokazali Stefani i Karlos, koji su u jednom mirnom delu Nemačke izgradili kuću namenjenu sebi i dvojici sinova, danas uzrasta od sedam i četiri godine. Iako spada u kategoriju malih kuća, njihova građevina je nešto većih dimenzija od uobičajenih primera takve gradnje, a pažljivo osmišljen raspored omogućio im je da u njoj žive, rade i odgajaju decu.

Na sopstvenom zemljištu od hiljadu kvadratnih metara želeli su da stvore dom u kojem će svakodnevno imati osećaj kao da su na odmoru. Stefani je u jednom časopisu naišla na članak o malim kućama, a zatim je celu noć provela istražujući takve projekte na internetu. Karlos je preuzeo deo vezan za gradnju i osmišljavanje rešenja, a ideja se postepeno pretvorila u konkretan plan.

Želeli su kuću koja će biti trajno smeštena na sopstvenoj parceli, a ne privremeni dom u kojem će provesti tek nekoliko godina. Zato su je postavili na temelje, što im je omogućilo da povećaju dimenzije i visinu. Kuća je duga 12, a široka 3,7 metara, dok visina do krova iznosi čak 4,9 metara. Upravo ta visina posebno doprinosi utisku prostranosti, a vlasnici kažu da njihovi gosti često komentarišu kako je kuća mnogo veća nego što su očekivali.

Spoljna obloga izvedena je od drveta, a uz kuću je natkriveni prostor u kojem porodica provodi mnogo vremena. Krov nad tim delom nije samo zaštita od sunca i kiše, već ima i dodatnu namenu jer je prekriven solarnim panelima. Paneli se nalaze i na južnoj i na severnoj strani kuće, kao i na nadstrešnici za automobil. Karlos objašnjava da su nakon određivanja nagiba krova odlučili da iskoriste i severnu stranu za proizvodnju električne energije. Zanimljivo je da ona u jutarnjim satima ponekad proizvede više struje nego južna strana.

Kuća se u potpunosti oslanja na električnu energiju, a solarna instalacija jedan je od važnijih delova njihovog sistema. Velika staklena vrata povezuju unutrašnjost sa natkrivenom terasom, gde su predvideli dovoljno mesta za roštiljanje, odmor, čitanje, igru i druge aktivnosti. Želeli su da se prostor za boravak na otvorenom prirodno nastavlja na dnevni deo kuće, pa se vrata mogu širom otvoriti i pustiti mnogo dnevnog svetla.

Kuhinja sa klasičnim aparatima i stepenice koje kriju fioke

U unutrašnjosti se odmah ulazi u kuhinju i trpezarijski deo, što je porodici bilo važno jer žele da imaju zasebno mesto na kojem će zajedno ručati i večerati. Kuhinja je izvedena elementima iz Ikee, a njen raspored prilagodili su sopstvenim navikama. Budući da rado kuvaju, nisu želeli da odustanu od dovoljno velike radne površine, klasične rerne, ploče za kuvanje i prostranog sudopera. Ugradili su i manju mašinu za pranje sudova, koja im je, kažu, sasvim dovoljna za svakodnevne potrebe. Kuhinjska radna ploča, pod i stolice povezani su drvetom hrasta, koje se ponavlja i u ostatku enterijera.

Posebnu pažnju privlači stepenište koje vodi na gornji nivo. Umesto merdevina kakve se često koriste u malim kućama, odlučili su se za čvrste stepenice sa prostorom za odlaganje u pojedinim gazištima. Takvo rešenje odabrali su i zbog dece, za koju im merdevine nisu bile prihvatljive. Dimenzije su pažljivo proračunali kako bi stepenište bilo sigurno i praktično, a istovremeno iskoristili prostor koji bi inače ostao neiskorišćen.

Dečja soba nalazi se u donjem delu kuće. U njoj su kreveti na sprat, ali i radni prostor koji Stefani koristi za posao. Kako su dečaci rasli, roditelji su promenili prvobitni raspored i prilagodili prostor njihovim potrebama. Gornji nivo sa jedne strane namenjen je dnevnom boravku, gde su uredili kutak za odmor i gledanje filmova. Međutim, i taj prostor može da promeni namenu. Ako deci bude trebalo više privatnosti, dve prostorije mogu se prilagoditi tako da svako od njih dobije svoju sobu, dok bi roditelji u budućnosti mogli da urede zasebnu malu kancelariju van kuće.

Pametna tehnologija u zidovima od gline i drveta

Tehnologija je jedan od najzanimljivijih delova ovog doma, a veliki deo sistema skriven je iza zidova. Kuća ima senzore koji prate kvalitet vazduha, uključujući nivo ugljen-dioksida, isparljivih organskih jedinjenja i vlažnost. Kada senzori registruju pogoršanje kvaliteta vazduha, automatski se uključuje ventilacija koja menja vazduh u prostorijama.

Vlasnici su primetili da na očitavanja mogu uticati i svakodnevne aktivnosti poput kuvanja, otvaranja boce vina ili nanošenja kreme za sunčanje. Nakon uključivanja ventilacije, vrednosti se, prema njihovom iskustvu, vraćaju na uobičajeni nivo za otprilike 20 minuta.

O temperaturi se takođe brinu električni sistemi. U zidu kod ulaza ugrađen je infracrveni grejač koji zimi zagreva obuću, dok se infracrveni grejni paneli koriste i za grejanje prostorija. U kupatilu su predviđeni grejači za peškire i dodatni izvor toplote u plafonu. Rasveta je povezana sa automatizacijom, pa se tokom dana uključuje kada neko uđe u prostoriju, a gasi se nakon izlaska. Za noćne odlaske u kupatilo postoji i poseban, prigušen režim osvetljenja, koji su roditelji osmislili dok su deca bila manja.

Kupatilo je veće nego što bi se možda očekivalo u kući ovih dimenzija. Vlasnici su ga tokom planiranja odlučili povećati jer im je bio važan komfor, a naročito prostrana tuš-kabina. Oko nje su zatim rasporedili ostale elemente. I tamo su ugradili senzore vlažnosti, rasvetu i zvučnike, pa se muzika može slušati i tokom tuširanja. Zvučnici su, naime, ugrađeni u više delova kuće, uključujući dnevni boravak i kupatilo.

Konstrukcija je izvedena kao drveni okvir ispunjen izolacijom od drvenih vlakana, a sa unutrašnje strane postavljene su glinene ploče. Završni sloj zidova takođe je od gline, koju su nanosili profesionalni izvođači. Prirodna tekstura zidova dobro se slaže sa hrastovim podovima i nameštajem, a vlasnici kažu da drvo povremeno održavaju uljenjem kako bi sačuvalo izgled.

Koliko je koštala gradnja i kako izgleda svakodnevica

U gornjem delu nalazi se spavaća soba sa dodatnim prostorom za rad. Budući da oboje rade od kuće, bilo im je važno da obezbede mesta na kojima mogu da se usredsrede na posao. Stefani radi kao inženjerka zaštite životne sredine, a uz to je i sertifikovana učiteljica joge, dok je Karlos takođe inženjer zaštite životne sredine, ali radi kao veb developer. U spavaćem delu predviđeno je i mnogo prostora za odlaganje ispod kreveta, gde drže odeću i stvari koje im nisu potrebne tokom pojedinih godišnjih doba.

U kući žive već šest godina, a kažu da im takav način života odgovara. Priznaju da ponekad postane tesno, naročito kada se deca igraju i stvari završe po celom prostoru, ali su vremenom razvili naviku redovnog pospremanja. Smatraju da im manja količina stvari olakšava svakodnevicu, a dečacima se sviđa što mogu da se igraju u različitim delovima kuće.

Gradnja je, prema njihovoj proceni, koštala oko 170.000 evra, ne računajući zemljište i radove na uređenju parcele. U taj iznos nisu uključili svu dodatnu opremu i tehnološka rešenja, kao ni posebno prilagođenu kuhinju. Koliko su instalacije složene, govori podatak da je u kući postavljeno približno 1,6 kilometara različitih kablova, uključujući one za električne i druge sisteme upravljanja.

U budućnosti planiraju da izgrade i zasebnu malu kancelariju na parceli. Zasad im postojeći raspored još odgovara, ali kako dečaci budu rasli, želeli bi da oslobode prostor koji Stefani trenutno koristi za rad u njihovoj sobi. Njihov dom je tako zamišljen kao prostor koji može da se prilagođava potrebama porodice. Kako kažu, cilj im nije bio da čekaju godišnji odmor ili vikend kako bi uživali u životu, već da stvore svakodnevicu u kojoj će se osećati kao da su stalno na odmoru.