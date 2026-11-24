Biće velika opasnost po crveno-bele u četvrtak...

Foto: Instagram/m.sonko11

Fudbaleri Crvene zvezde u četvrtak će imati težak zadatak protiv Genta, u okviru 4. kola Lige konferencije, a među igračima belgijskog kluba posebnu pažnju privlači Momodu Lamin Sonko. Mladi švedski fudbaler jedan je od aduta domaćina, ali iza njegovog uspona krije se životna priča koja je daleko od fudbalskog terena i koja ledi krv u žilama.

Sonko je imao samo 14 godina kada je doživeo tragediju koja mu je zauvek promenila život. Njegov stariji brat Tijan, osam godina stariji od njega, ubijen je u pucnjavi u Geteborgu.

O tome je otvoreno govorio u intervjuu za belgijski „Nieuwsblad“, u kojem je otkrio koliko su bili bliski.

- Bili smo veoma bliski, uprkos razlici u godinama. Obojica smo voleli fudbal i mnogo smo igrali video-igrice. Živeli smo pod istim krovom sve do kratko pre njegove smrti - ispričao je Sonko.

Njegov brat je i ranije bio ranjen u pucnjavi, ali je tada preživeo. Mladi fudbaler je priznao da je Tijan možda bio upleten u neke loše stvari, ali da je od njega pokušavao da ga zaštiti.

- Moguće je da se upleo u neke ne baš dobre stvari, ali me je držao podalje od toga. Štitio me je. Odrasli smo u naselju u koje je policija često dolazila na kontrole i u kojem ste povremeno mogli da čujete za pucnjavu. Samo nikada nisam mislio da bi to moglo da se dogodi njemu - otkrio je Sonko.

Posebno potresni su detalji o tome kako je saznao za bratovu smrt. Njegova majka je jedne večeri dobila telefonski poziv i hitno napustila kuću. Sonko je ostao zabrinut, pa je počeo da pretražuje internet.

- Počeo sam da tražim po internetu i pročitao sam vest da su dve osobe upucane u blizini mesta gde je moj brat živeo. Jedna osoba je preminula. Nadao sam se da se njemu ništa nije dogodilo, sve dok se mama nije vratila kući plačući - prisetio se fudbaler.

Sonko priznaje da ga je gubitak potpuno slomio. Povukao se u sebe, nije želeo da ide u školu, niti da izlazi iz kuće. Teško mu je padalo i to što su mu ljudi prilazili iz sažaljenja.

- Ostajao sam kod kuće, izostajao iz škole i govorio majci da me svakog dana boli stomak, samo da bih izbegao sve priče i ogovaranja. Teško mi je padalo kada su ljudi imali sažaljenja prema meni - otkrio je u ranijem intervjuu za švedski „Geteborgs-Posten“.

Ubistvo njegovog brata nikada nije razjašnjeno. Sonko je priznao da ne zna tačno šta se dogodilo, niti zbog čega je Tijan ubijen.

- Ne znam šta se tačno dogodilo i zašto. Možda moja majka zna više, ali ne želim da je pritiskam da mi to ispriča. Svaki put kada se ta tema pokrene, postane veoma emotivna - rekao je fudbaler.

Ipak, ono što mu je brat govorio pre tragedije ostalo je duboko urezano u njegovom sećanju. Upravo te reči danas mu daju snagu kada mu je najteže.

- Još uvek se sećam da mi je brat govorio da nastavim da igram fudbal. I sam to želim, ali ta rečenica mi i dalje odzvanja u glavi. Kada mi je teško, uvek pomislim na njega. Znam da bi bio ponosan na mene - poručio je Sonko.

Zato i svaki gol ima posebno značenje. Kada zatrese mrežu, mladi Šveđanin podiže prste ka nebu, posvećujući pogodak bratu kojeg nikada nije zaboravio.

- Nadam se da vidi šta radim. Golove, sve što radim na terenu, sve je za njega - rekao je Sonko.

Njegov fudbalski put počeo je veoma rano. Već sa 12 godina dobio je priliku da nedelju dana trenira u Liverpulu, što je iskustvo koje nikada nije zaboravio.

- Bio sam tamo nedelju dana sa ocem. Sećam se da smo minibusom išli na turnir i igrali protiv veoma dobrih ekipa. Posle toga sam znao da je fudbal nešto čime želim da se bavim do kraja života - ispričao je Sonko.

Njegov talenat kasnije je došao do izražaja u švedskom Hekenu, odakle je u januaru 2024. godine prešao u Gent za oko 7,25 miliona evra. Tako je postao rekordno pojačanje belgijskog kluba.

Ni dolazak u novu sredinu nije bio jednostavan. U prvim nedeljama u Belgiji bio je daleko od porodice, živeo je sam u hotelu i teško se navikavao na novi život.

- Kada su se moji roditelji vratili u Švedsku, tek tada sam shvatio da je ovo sada moj život. Bio sam sam. To je bio šok - priznao je u razgovoru za „Nieuwsblad“.

Danas je Sonko jedan od igrača Genta na koje Crvena zvezda mora posebno da obrati pažnju. Njegova brzina, dribling i sposobnost da napravi razliku u napadu mogu da budu veliki problem za crveno-bele.