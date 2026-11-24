"Mančester siti je moj klub, to se nikad neće promeniti": Kako će reagovati navijači Napolija? Kevin de Brujne izjavom digao buru
BELGIJANAC se vratio u Englesku!
Mančester siti dočekuje na "Etihadu" Napoli u Ligi šampiona, a Kevin de Brujne će ponovo zaigrati na stadionu na kom je igrao neverovatan fudbal.
Mnogim navijačima tima iz Napulja se izjava iskusnog veziste verovatno neće svideti.
- Ovo je moj klub! Volim vlasnike, razgovarali smo o mnogo čemu, ne samo o fudbalu - čak sam sa Kaldunom Al Mubarakom pričao o tome kako se kupuje klub i o svemu ostalom. Dakle, tu ima još mnogo toga što se dešava iza kulisa - rekao je De Brujne.
Iako nastupa za Napoli, posebno mesto u njegovom srcu ima Mančester siti.
- Prema ovom klubu gajim samo najlepša osećanja i to se nikada neće promeniti! Čak i sada, ljudi koji su se prema meni - kao i prema mojoj porodici - odnosili izuzetno tokom tih 10 godina... to mi je najvažnija stvar - zaključio je Belgijanac.
Utakmica Mančester siti - Napoli u 5. kolu Lige šampiona igra se ovog utorka od 21 čas.
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