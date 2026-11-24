BELGIJANAC se vratio u Englesku!

AP Photo/Luis Vieira

Mančester siti dočekuje na "Etihadu" Napoli u Ligi šampiona, a Kevin de Brujne će ponovo zaigrati na stadionu na kom je igrao neverovatan fudbal.

Mnogim navijačima tima iz Napulja se izjava iskusnog veziste verovatno neće svideti.

- Ovo je moj klub! Volim vlasnike, razgovarali smo o mnogo čemu, ne samo o fudbalu - čak sam sa Kaldunom Al Mubarakom pričao o tome kako se kupuje klub i o svemu ostalom. Dakle, tu ima još mnogo toga što se dešava iza kulisa - rekao je De Brujne.

Iako nastupa za Napoli, posebno mesto u njegovom srcu ima Mančester siti.

- Prema ovom klubu gajim samo najlepša osećanja i to se nikada neće promeniti! Čak i sada, ljudi koji su se prema meni - kao i prema mojoj porodici - odnosili izuzetno tokom tih 10 godina... to mi je najvažnija stvar - zaključio je Belgijanac.

🚨 Kevin De Bruyne on Man City: “This is my club! I love the owners, I've talked about a lot of stuff outside of football, I've even spoken to Khaldoon Al Mubarak how to buy a club and everything. So there's a lot of things that goes around after this”. “I've nothing but affection for this club and that will never change! Even now, the people who treated me for 10 years exceptionally, my family and everything, that's for me the most important thing”. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 23, 2026

Utakmica Mančester siti - Napoli u 5. kolu Lige šampiona igra se ovog utorka od 21 čas.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“