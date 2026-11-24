Mitropolit bački Irinej (Bulović) preminuo je, saznaju Novosti.

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Mitropolit bački Irinej Bulović nalazio se u indukovanoj komi na Institutu u Sremskoj Kamenici, nakon što je bio podvrgnut operativnom zahvatu.

Irinej Bulović (svetovno ime Mirko Bulović) rođen je 11. februara 1947. godine u Stanišiću kod Sombora, od oca Mihaila i majke Zorke. Nakon završene gimnazije u Somboru 1965. godine, upisao je Bogoslovski fakultet Srpske pravoslavne crkve u Beogradu, gde je i diplomirao 1969. godine.

Tokom studija, 1968. godine, primio je monaški postrig od svog duhovnog oca, arhimandrita Justina Popovića, kada je i dobio monaško ime Irinej. Godine 1969. tadašnji episkop raško-prizrenski Pavle (kasniji patrijarh srpski) rukopoložio ga je u čin jerođakona, a potom i jeromonaha.

Deset godina je proveo na postdiplomskim studijama u Atini, gde je 1980. godine odbranio doktorsku disertaciju na Bogoslovskom fakultetu Atinskog univerziteta. Po povratku u zemlju, decenijama je radio kao redovni profesor i dekan na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu, predajući Sveto pismo Novog zaveta.

Za vikarnog episkopa moravičkog izabran je 1989. godine, a na čelo Eparhije bačke dolazi 1990. godine. Najpre je nosio titulu episkopa bačkog, dok od 2024. godine nosi titulu arhiepiskopa novosadskog i mitropolita bačkog.

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