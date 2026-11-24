TAJNA POBUNA U PARTIZANU O KOJOJ SE ĆUTALO GODINAMA: Krili smo se da bismo uzeli titulu
Crno-beli su tada gubili 2:0 u seriji...
Bivši srpski košarkaš Dejan Koturović otkrio je neverovatnu anegdotu iz finalne serije 1996. godine između Partizana i BFC-a, kada su crno-beli gubili sa 2:0 u Beogradu i odlučili da iza leđa legendarnog trenera Ranka Žeravice promene taktiku.
Nakon dva šokantna poraza u „Pioniru“ od BFC-a iz Beočina, svlačionica Partizana je bila na ivici ambisa, a odnos sa tadašnjim trenerom Rankom Žeravicom bio je zategnut.
– Stalno se svađao sa nama, nikako nismo mogli zajedno, zvao nas je „banda“. Kada smo gubili 2:0 u Pioniru, sve nas je pojela velika sramota. Dao bih i kuću i imanje samo da pobedimo to finale – prisetio se Koturović u razgovoru za "Sportkast".
Tada su, prema njegovim rečima, kapiten Zoran Stevanović, Miroslav Berić i Dragan Todorić povukli nesvakidašnji potez i tajno angažovali trenera juniora Nešu Trajkovića.
– Imali smo tajne treninge na stadionu JNA u onoj maloj sali. Žeravica nas je i dalje vodio kao glavni trener, ali nije bio obavešten o tome. Neša Trajković je tokom utakmica sedeo na tribinama odmah iza klupe i mimikom komunicirao sa Stragijem, koji je nama na terenu sprovodio akcije. Tako smo pobedili dve utakmice u Novom Sadu i jednu u Beogradu i uzeli titulu – ispričao je Koturović, odbacivši šale Mute Nikolića da je BFC „prodao“ tu seriju.
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