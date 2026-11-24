I to posle samo nekoliko dana od osvajanja trofeja

Foto: Instagram/hpattenn

Samo nekoliko dana nakon što su osigurali prvo mesto na ATP listi dublova na kraju 2026. godine, Britanac Henri Paten šokirao je svog partnera Harija Heliovaru odlukom da prekinu saradnju. Paten će u sezoni 2027. nastupati sa sunarodnikom i trenutno trećim igračem sveta Nilom Skupskim, dok je Finac već pronašao novog partnera – još jednog Britanca, Džulijana Keša.

Paten i Heliovara su počeli da igraju zajedno u aprilu 2024. godine i za dve i po godine ostvarili su izuzetne uspehe. Samo tri meseca nakon udruživanja osvojili su Vimbldon, da bi naredne godine podigli pehare na Australijan openu i Završnom ATP turniru. U 2026. godini igrali su finale Rolan Garosa, osvojili drugu titulu na Vimbldonu i stigli do polufinala Ju-Es opena. Sezonu su krunisali prvim mestom na listi, koje su osigurali na Mastersu u Parizu, iako su nastup na Završnom turniru u Torinu završili u grupnoj fazi.

Upravo po povratku iz Torina usledio je neočekivan obrt. Heliovara je na svom blogu detaljno opisao kako je došlo do razlaza i koliko ga je Patenova odluka zatekla.

- Posle puta u Torino nisam stigao ni da uđem u praznično raspoloženje, kada je vikend doneo prilično neočekivan obrt. Henri je potpuno neočekivano saopštio da se predomislio u vezi sa narednom godinom, pa je usledilo mnogo razmišljanja, bezbroj poruka i sati provedenih na telefonu na sve strane. Um i telo mi se još uvek oporavljaju od šoka, ali barem sada imam plan za sledeću sezonu - napisao je Heliovara.

Finac je otkrio i sam trenutak kada mu je Paten saopštio vest, iako su prethodno imali drugačiji dogovor.

- U petak popodne sam pokupio decu iz vrtića i taman smo otvarali poklone kada sam dobio poziv od Henrija. Bez ulaženja u previše detalja, poruka je bila jasna – ne želi da igramo zajedno naredne godine, iako smo se tokom jeseni dogovorili da hoćemo. Ova vest je došla potpuno iznenada. Mogao sam samo da slušam otvorenih usta u šoku i kažem da se uopšte ne slažem sa tim, ali mislim da to u ovom trenutku ništa ne bi promenilo.

Kako kaže, pokušao je da pronađe odgovore i u razgovoru sa Patenovim trenerom.

- Razgovarali smo duže te večeri nakon što su deca otišla na spavanje, ali se situacija nije promenila. Pričao sam i sa Henrijevim trenerom Kalvinom pokušavajući da bolje razumem sve, ali verovatno nikada neću u potpunosti shvatiti šta se i zašto na kraju dogodilo. I to samo četiri dana nakon što smo u Torinu podigli trofej za prvo mesto na kraju godine.

Heliovara ne krije da je, pored zahvalnosti za zajedničke uspehe, osetio veliko razočaranje i bes.

- Emotivni vrtlog u mojoj glavi bio je prilično buran u početku, u svakom slučaju šokantna situacija. Poslednje dve i po godine sa Henrijem bile su ubedljivo najbolji period moje karijere, na čemu sam mu večno zahvalan. Ali sada je glavno osećanje bilo veliko razočaranje, pa čak i bes. Planovi za sledeću godinu su bili veoma jasni, počevši od svih praktičnih dogovora, ali sam sada morao brzo da se vratim na početak. Kako, zaboga, da pronađem novog partnera koji bi mi idealno odgovarao? Početi od nule sa novim partnerom zahteva veliko ulaganje, počevši od vremena koje provodimo zajedno, što se odmah odražava i na vreme koje mogu da provedem kod kuće sa porodicom.

Ipak, potraga za novim saigračem nije dugo trajala. Heliovara će u 2027. godini igrati sa Džulijanom Kešom, osvajačem Vimbldona iz 2025. godine (u paru sa Lojdom Glaspulom).

- Ono što je najvažnije, moj partner za sezonu 2027. ipak će biti Britanac Džulijan Keš. Razgovarali smo telefonom sinoć i, na sreću, brzo smo došli do zajedničke vizije za narednu sezonu - zaključio je Heliovara.