CENE nafte danas su pale na najniži nivo u poslednja tri meseca, pri čemu je severnomorska nafta Brent pojeftinila na oko 89,5 dolara po barelu.

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Istovremeno je američka sirova nafta WTI pala na približno 80,5 dolara, pod uticajem povećanja ponude iz Libije i većih isporuka sa Bliskog istoka, preneo je Trejding ekonomiks.

Pad cena usledio je nakon ponovnog pokretanja libijskog naftovoda Šarara, dok je Nacionalna naftna korporacija Libije saopštila da je sirova nafta počela da puni skladišne rezervoare u postrojenju Akakus u Zaviji.

Prethodno je upozoreno da bi obustava rada naftovoda mogla da smanji proizvodnju za oko 350.000 barela dnevno.

Prema novembarskom izveštaju Međunarodne agencije za energetiku (IEA), globalna ponuda nafte prvi put od početka rata sa Iranom premašila je potražnju, a očekuje se da će višak biti zabeležen i u četvrtom kvartalu ove godine.

Na tržište su uticali i podaci o prolasku nafte kroz Ormuski moreuz.

Prema podacima analitičke kompanije Kpler, prosečan protok nafte kroz taj moreuz iznosio je oko 9,5 miliona barela dnevno tokom deset dana zaključno sa 19. novembrom, u poređenju sa 12,2 miliona barela dnevno u oktobru.

Uprkos nastavku vojnih aktivnosti na Bliskom istoku tokom vikenda, napadi nisu uspeli da zaustave pad cena.

Iranska Revolucionarna garda saopštila je da je ispalila rakete i dronove na američke položaje u Bahreinu, dok su jemenski Huti tvrdili da su pogodili saudijsku rafineriju Rabig.

Američki predsednik Donald Tramp nagovestio je da će pregovorima biti dato dodatno vreme, ali je upozorio da bi vojna akcija mogla da bude nastavljena naredne godine ukoliko razgovori ne urode plodom.

Očekivanja o mogućem diplomatskom rešenju, zajedno sa povećanjem ponude na tržištu, dodatno su uticala na cene nafte.

(Tanjug)

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