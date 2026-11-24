MALOLETNIK (17), koji je danas pucao u Tehničkoj školi u Kragujevcu i povredio dve osobe, nije mogao da nastavi da rešeta jer mu se puška zaglavila.

Foto: Printskrin Jutjub/RTV Kragujevac

Kako je preneo Glas Šumadije nakon pucnjave u Prvoj tehničkoj školi koja se dogodila oko osam časova ujutru, kada je maturant te škole iz očeve malokalibarske puške pucao i ranio dve osobe, policija je bolkirala sve okolne ulice i ubrzo savladala napadača.

"Zaglavila" puška

Prema nezvaničnim informacijama, učenik te škole je u vreme dok je trajala nastava, ušao u hol sa malokalibarskom puškom.

Prema rečima jednog nastavnika, učenik je na portirnici izvadio oružje i počeo da puca i ranio jednu osobu, dok je drugu povredilo polomljeno staklo. Srećom puška mu je odmah "zaglavila", pa okrivljeni nije mogao da nastavi svoj krvavi pir.

Svedoci pucnjave kažu da su videli okvir na podu u školi i da je napadač, nakon što mu je puška zaglavila, pokušao da je otkoči tako što je izvadio šaržer koji mu je potom ispao.

- Učenik ove škole, najverovatnije maturant, ušao je u školu sa malokalibarskom puškom i pucao na spremačice. Neko kaže da mu je šaržer ispao, ubrzo je došla i policija i savladala ga. Veruje se da je hteo da puca i u đake. Ali sve je to za sada nepotvrđeno - rekao je za RINU jedan od očevidaca koji se našao u blizini lica mesta.

Nekoliko patrola policije i žandarmerije odmah su stigle na lice mesta i uhapsile napadača.

Stanje povređenih

U pucnjavi u Prvoj tehničkoj školi u Kragujevcu povređene su dve pomoćne radnice. One su prevezene u kragujevačku bolnicu, a prema poslednjim informacijama nisu životno ugrožene.

(Informer)

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