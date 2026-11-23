PRETUČEN GRADONAČELNIK ČAČKA: Milun Todorović napadnut u ugostiteljskom objektu, prevezen u bolnicu
GRADONAČELNIK Čačka Milun Todorović fizički je napadnut tokom popodnevnih sati u jednom ugostiteljskom objektu u Čačku. Zbog povreda zadobijenih u incidentu primljen je u Opštoj bolnici u Čačku.
Prema nezvaničnim informacijama sa lica mesta, na gradonačelnika je nasrnuo muškarac srednjih godina inicijala I. Đ., koji se nalazio u istom lokalu.
– Milun ima vidne povrede glave i kolena, a zbog zadobijenih povreda otežano se kreće. Napao ga je muškarac koji se našao u istom kafiću – rekao je jedan od očevidaca za agenciju RINA.
Prema nezvaničnim informacijama, muškarac koji se dovodi u vezu sa napadom u gradu na Moravi poznat je kao sportski radnik.
Todorović je i ranije imao ozbiljnih zdravstvenih problema, nakon što je tokom 2025. godine doživeo moždani udar, od kojeg se oporavljao.
Za sada nije poznat tačan stepen povreda koje je zadobio u današnjem incidentu, kao ni okolnosti koje su prethodile napadu.
(RINA)
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