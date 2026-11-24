ŠTA MU BI? Dušan Vlahović kipti od besa, Srbiju ne pominjite ni slučajno
Iako na terenu blista i nemilosrdno trese mreže u dresu Bešiktaša, Dušan Vlahović u poslednje vreme privlači podjednaku pažnju svojim burnim reakcijama i očiglednim nezadovoljstvom.
Dok je u turskoj Superligi ubedljivo prvi strelac sa jedanaest golova na deset utakmica, u nacionalnom timu Srbije ga nema, a snimci iz Istanbula i Konje pokazuju da srpski napadač bukvalno kipti od besa.
Poslednji u nizu incidenata dogodio se upravo na gostovanju Konji. Vlahović je sa dva pogotka, u desetom i trideset četvrtom minutu, bio najzaslužniji za novu pobedu Bešiktaša od 4:2, ali je umesto sa osmehom, teren napustio vidno iznerviran. Kamere su zabeležile kako srpski golgeter besno reaguje na klupi za rezerve kada ga je trener Vinćenco Italijano izveo iz igre pre samog kraja meča, baš u trenucima kada je jurio het-trik.
Situacija je dodatno eskalirala odmah po završetku utakmice. Dok su fudbaleri Bešiktaša na terenu slavili važna tri boda, defanzivac Tijago Đalo prišao je Vlahoviću s leđa i u euforiji ga čvrsto zgrabio oko vrata.
Srpski centarfor je munjevito reagovao, ljutito odgurnuo Portugalca i uputio mu hladan, oštar pogled, jasno mu stavivši do znanja gde su granice i da mu uopšte nije do slavlja. Ubrzo su se pojavile i glasine da se ova varnica prenela u svlačionicu, iako turski mediji te navode još nisu zvanično potvrdili.
Pozadina ovakvog ponašanja krije se u nagomilanim sportskim frustracijama. Prema rečima trenera Italijana, Vlahović je danima vukao nervozu zbog prethodnog lošeg izdanja ekipe, a dešavanja u Konji bila su samo kap koja je prelila čašu.
Njegov bes dodatno je podgrejalo to što mu je treći pogodak poništen, ali i ponovno opuštanje odbrane Bešiktaša koja je prokockala sigurnih 2:0 i dozvolila rivalu da izjednači. Koliko mu to smeta, Vlahović je otvoreno priznao posle meča, poručivši da ekipa previše lako prima golove i da takve greške više ne smeju da se prihvataju.
Sve ovo dolazi u trenutku kada srpski napadač uporno odbija da se odazove na poziv reprezentacije Srbije. Iako je u životnoj formi i ruši rekorde u Turskoj, dres sa državnim grbom mu je trenutno u drugom planu, a reprezentativne pauze koristi isključivo za odmor i pripremu za klupske obaveze, ne pokazujući nameru da se uskoro vrati među „orlove“.
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