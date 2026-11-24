SKANDAL: Teniser namestio 138 mečeva za godinu dana
I sam je priznao da je nameštao
Međunarodna agencija za integritet tenisa (ITIA) suspendovala je kolumbijskog tenisera Danijela Salazara na godinu i šest meseci zbog nameštanja mečeva i klađenja.
Ovaj 25-godišnji igrač, koji zauzima 655. mesto na svetskoj rang-listi, kažnjen je i novčano sa 10.000 dolara, a do maja 2028. godine biće mu zabranjen ulazak u bilo koji teniski kompleks.
Novi slučaj nameštanja u tenisu obuhvata Salazarovo klađenje na 138 mečeva u periodu između 2020. i 2021. godine.
Pored toga, kolumbijski teniser je priznao da je na jednom meču Svetske teniske turneje (World Tennis Tour) 2024. godine namerno izgubio svoj servis kako bi olakšao klađenje.
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