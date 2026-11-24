I sam je priznao da je nameštao

Foto: Youtube/Tenischile

Međunarodna agencija za integritet tenisa (ITIA) suspendovala je kolumbijskog tenisera Danijela Salazara na godinu i šest meseci zbog nameštanja mečeva i klađenja.

Ovaj 25-godišnji igrač, koji zauzima 655. mesto na svetskoj rang-listi, kažnjen je i novčano sa 10.000 dolara, a do maja 2028. godine biće mu zabranjen ulazak u bilo koji teniski kompleks.

Novi slučaj nameštanja u tenisu obuhvata Salazarovo klađenje na 138 mečeva u periodu između 2020. i 2021. godine.

Pored toga, kolumbijski teniser je priznao da je na jednom meču Svetske teniske turneje (World Tennis Tour) 2024. godine namerno izgubio svoj servis kako bi olakšao klađenje.