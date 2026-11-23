OPŠTINA Kovačica nastavlja sa dodelom jednokratne novčane pomoći od 20.000 dinara.

Foto: Janusz Pieńkowski/Alamy/Profimedia

Ovog puta podršku je dobilo 94 porodice sa novorođenim bebama, kojima su, pored novca, uručena i kompakt dečja kolica, navedeno je u zvaničnom saopštenju Opštine Kovačica.

Pravo na ovu podršku ostvarili su roditelji beba prijavljenih u periodu od 1. maja do 1. novembra ove godine. Novčana pomoć u iznosu od 20.000 dinara uplaćuje se na račun roditelja, dok su dečja kolica obezbeđena kao poklon.

Ova mera deo je pronatalitetne politike Opštine Kovačica, usmerene na podršku roditeljima i porodicama sa decom.

Pored jednokratne pomoći za novorođenčad i dodele dečjih kolica, opština sprovodi i druge mere podrške, među kojima su podela đačkih rančeva, dodela auto-sedišta, sufinansiranje prevoza učenika i nagrađivanje najboljih đaka.Đacima generacije na kraju školske godine dodeljuju se tablet računari.

(Alo)