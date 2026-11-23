NOVO OBAVEŠTENJE O NOVČANOJ ISPLATI: Ovi građani imaju pravo na 20.000 jednokratne pomoći
OPŠTINA Kovačica nastavlja sa dodelom jednokratne novčane pomoći od 20.000 dinara.
Ovog puta podršku je dobilo 94 porodice sa novorođenim bebama, kojima su, pored novca, uručena i kompakt dečja kolica, navedeno je u zvaničnom saopštenju Opštine Kovačica.
Pravo na ovu podršku ostvarili su roditelji beba prijavljenih u periodu od 1. maja do 1. novembra ove godine. Novčana pomoć u iznosu od 20.000 dinara uplaćuje se na račun roditelja, dok su dečja kolica obezbeđena kao poklon.
Ova mera deo je pronatalitetne politike Opštine Kovačica, usmerene na podršku roditeljima i porodicama sa decom.
Pored jednokratne pomoći za novorođenčad i dodele dečjih kolica, opština sprovodi i druge mere podrške, među kojima su podela đačkih rančeva, dodela auto-sedišta, sufinansiranje prevoza učenika i nagrađivanje najboljih đaka.Đacima generacije na kraju školske godine dodeljuju se tablet računari.
(Alo)
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