KONSTITUTIVNA sednica novog saziva Skupštine Srbije nastavljena je, a na dnevnom redu je izbor članova radnih tela, kao i izbor stalnog sastava parlamentarnih delegacija u međunarodnim institucijama.

foto: FOTO TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ/bs

Vučić i poslanici poslaničke grupe "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje" ostali u skupštinskim klupama

Šef poslaničke grupe "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje" Aleksandar Vučić i svi poslanici ove grupe ostali su u skupštinskim klupama.

Pauza sat vremena

Predsednik Skupštine proglasio je pauzu od sat vremena.

- S obzirom da još uvek nisu spremni materijali za nastavak sednice i za raspravu, da su konsultacije sa manjinskim grupama završene pre nepunih pola sata, proglašavam pauzu od sat vremena - kazao je Aleksandar Čupić.

Studenti prisustvuju sednici

Predsednik Skupštine saopštio je da sednici prisustvuju studenti. Čupić pozvao da se aplauzom pozdrave studenti.

Minut ćutanja za mitropolita Irineja

Poslanici su minutom ćutanja odali počast preminulom mitropolitu Irineju bačkom.

Nastavljena konstitutivna sednica

Nastavljena je konstitutivna sednica Narodne skupštine. Sednici prisustvuju 202 poslanika.

Balać: Ne dozvoljavaju nam da imamo sastanak poslaničke grupe u maloj sali

- Ne dozvoljavaju nam da imamo sastanak poslaničke grupe u maloj sali Narodne skupštine - saopštio je Vladimir Balać, poslanik poslaničke grupe "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje".

Vučić i Jovanov stigli u Skupštinu

Šef poslaničke grupe "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje" Aleksandar Vučić i Milenko Jovanov stigli su u Skupštinu Srbije.

Nastavak konstitutivne sednice

Uoči nastavka sednice, u parlamentu su u ponedeljak održane konsultacije sa predstavnicima poslaničkih grupa i samostalnim poslanicima o daljem toku konstitutivne sednice.

Posle sastanka kome su prisustvovali predsednik Narodne skupštine Aleksandar Čupić, generalni sekretar Mirjana Radaković, šef poslaničke grupe "Studentska lista" Jovo Bakić i šef poslaničke grupe "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje" Aleksandar Vučić, Vučić je rekao da opozicija neće voditi nijedan odbor i da će sutra doneti odluku da li će ta poslanička grupa učestvovati u radu odbora u takvim uslovima.

Predstavnici "Studentske liste" se nakon konsultacija nisu obraćali medijima.

Samostalni poslanik Usame Zukorlić izjavio je, posle konsultacija, da su poslanici nacionalnih manjina informisani od predsednika Skupštine Aleksandra Čupića na koji način će se konstituisati skupštinski odbori i dodao da još nije došlo do dogovora.

Naveo je da je rok do danas do sednice da se izjasne o predlozima koje su dobili i dodao da postoje različiti pogledi na to na koji način bi narodni poslanici nacionalnih manjina trebalo da uzmu učešće.

Konstitutivna sednica je počela u utorak, 17. novembra, kada su potvrđeni mandati poslanika.

Poslanici su izabrali za predsednika Narodne skupštine Aleksandra Čupića, kao i šest potpredsednika i generalnog sekratara.

Za potpredsednike Skupštine Srbije izabrani su Jelena Petrović, Lidija Dimitrijević, Marija Bjelobrk, Sara Valentik, Tibor Lazar i Adem Mavrić, svi iz poslaničke grupe Studentska lista.

Među potpredsednicima Skupštine nema članova poslaničke grupe "Aleksandar Vučić - Srbija pobeduje", kao ni poslanika iz stranaka nacionalnih manjina.

Skupština je imenovala Mirjanu Radaković za generalnog sekretara parlamenta.

Izborom članova radnih tela i stalnih parlamentarnih delegacija u međunarodnih institucijama biće završen proces izbora skupštinskog rukovodstva.

U novom sazivu Skupštine Srbije poslanička grupa "Studentska lista" ima 140 mandata, a poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje" ima 103 mandata.

U parlament je ušlo još sedam poslanika manjinskih lista.