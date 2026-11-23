ITALIJANSKI trgovinski lanac Eurospin našao se pod istragom zbog sumnje da je franšiznim prodavnicama nametao maloprodajne cene i sprečavao ih da proizvode prodaju jeftinije.

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Italijanski regulator za zaštitu konkurencije ispituje da li je takva praksa ograničavala konkurenciju i mogućnost kupaca da dođu do nižih cena.

Kako prenosi Poslovni, italijansko regulatorno telo za zaštitu konkurencije (AGCM) pokrenulo je istragu protiv kompanija iz sastava grupacije Eurospin zbog sumnje na nedozvoljeno određivanje prodajnih cena.

Prema zvaničnom saopštenju regulatora, Eurospin je navodno koristio kompjuterski sistem za upravljanje kasama kako bi franšiznim prodavnicama nametao fiksne maloprodajne cene.

Na taj način, kako se sumnja, pojedinačne prodavnice nisu mogle samostalno da određuju cene niti da kupcima ponude jeftinije proizvode.

Šest kompanija obuhvaćeno istragom

Istraga obuhvata šest kompanija iz grupacije Eurospin: Eurospin Italia, Eurospin Tirrenica, Spesa Intelligente, Eurospin Lazio, Eurospin Puglia i Eurospin Sicilia.

Prema sumnjama AGCM-a, ove kompanije određivale su cene proizvoda koje isporučuju franšiznim prodavnicama, ne dozvoljavajući im da ih snižavaju.

Posebno je značajno to što je reč o proizvodima koji čine gotovo celokupan asortiman prodavnica koje posluju pod brendom Eurospin.

Kako je mogla da bude ograničena konkurencija?

Italijanski regulator ispituje da li je ovakav način određivanja cena ograničavao konkurenciju između prodavnica istog trgovinskog lanca.

Ukoliko prodavnice nisu mogle samostalno da snižavaju cene, kupci su mogli da ostanu bez mogućnosti da iste proizvode pronađu povoljnije u drugom objektu.

Regulator posebno ukazuje na značaj ovog pitanja imajući u vidu da je Eurospin jedan od vodećih diskontnih trgovinskih lanaca u Italiji, koji potrošači biraju upravo zbog pristupačnih cena.

Istraga je u toku, a navodi o nametanju cena za sada predstavljaju sumnje regulatora, ne i utvrđenu povredu pravila konkurencije.

(BizPortal)