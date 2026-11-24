ŠEF poslaničke grupe "Srbija pobeđuje" Aleksandar Vučić uputio je danas saučešće Srpskoj pravoslavnoj crkvi, patrijarhu srpskom Porfiriju i vernom narodu povodom upokojenja Njegovog visokopreosveštenstva arhiepiskopa novosadskog i mitropolita bačkog Irineja Bulovića.

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- Sa dubokom tugom u srcu primio sam vest da nas je danas napustio jedan od najumnijih arhijereja naše svete crkve, veliki duhovnik, predani arhipastir i neumorni čuvar pravoslavne vere i svetosavskog nasleđa, njegovo Visokopreosveštenstvo Arhiepiskop novosadski i Mitropolit bački gospodin Irinej Bulović. Njegov odlazak predstavlja nenadoknadiv gubitak za Srpsku pravoslavnu crkvu i celokupni srpski narod. Izgubili smo velikog duhovnog oca, ali smo dobili velikog molitvenika pred prestolom Božjim - naveo Vučić, a saopštila SNS.

Vučić je Srpskoj pravoslavnoj crkvi, patrijarhu srpskom Porfiriju, Eparhiji bačkoj, sveštenstvu, monaštvu i vernom narodu uputio izraze najdubljeg saučešća.

- Večan ti pomen i Carstvo nebesko, dragi Vladiko! - naveo je Vučić.

Arhiepiskop novosadski i mitropolit bački Irinej preminuo je jutros na Institutu za onkologiju Vojvodine u Sremskoj Kamenici, saopštila je Eparhija bačka.

Na čelu Eparhije bačke od 1990. godine.