EVROPSKA unija od 10. jula 2027. ograničava gotovinska plaćanja u poslovnim transakcijama na 10.000 evra, uvodi obaveznu proveru identiteta kupaca i zabranjuje anonimne račune, ali privatna prodaja između građana ostaje izuzeta.

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Evropska unija od 10. jula 2027. godine uvodi nova pravila za plaćanje gotovinom, prema kojima će maksimalan iznos za poslovne transakcije biti 10.000 evra. To znači da kupci kod trgovaca više neće moći da plate celokupan iznos skupljih proizvoda u gotovini, dok će za transakcije većih vrednosti biti obavezne dodatne provere identiteta, piše Blic.

Nova pravila odnose se na poslovne transakcije i obuhvataju kupovinu automobila, nameštaja, kuhinja i druge robe kod profesionalnih prodavaca. Ipak, postoji važan izuzetak: ograničenje se ne primenjuje na privatnu prodaju između dva fizička lica koja ne obavljaju kupoprodaju u okviru profesionalne delatnosti.

Cilj novih propisa je sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, kao i veća kontrola velikih novčanih transakcija.

Kupovina automobila u gotovini biće ograničena na 10.000 evra

Jedna od najvažnijih promena odnosi se na kupovinu skupih proizvoda kod trgovaca i kompanija.

Prema novim pravilima, firme i druga lica koja profesionalno prodaju robu neće smeti da primaju gotovinska plaćanja veća od 10.000 evra.

To znači da će kupac koji u auto-salonu želi da kupi automobil vredan 12.000 evra moći da plati najviše 10.000 evra u gotovini. Preostalih 2.000 evra moraće da uplati putem bankovnog transfera, kartice ili drugog dozvoljenog bezgotovinskog načina plaćanja.

Isto pravilo važiće i za druge skuplje proizvode, poput nameštaja, kuhinja i tehničke opreme.

Važno je i da neće biti dozvoljeno zaobilaženje ograničenja tako što bi se jedna kupovina podelila na više manjih gotovinskih uplata.

Evropski propis predviđa da se limit od 10.000 evra primenjuje na gotovinska plaćanja robe i usluga, bilo da se obavljaju jednom ili kroz više povezanih transakcija.

Postoji važan izuzetak: Privatna prodaja između građana

Iako će trgovci morati da poštuju ograničenje, građani koji međusobno prodaju polovnu robu neće biti obuhvaćeni istim pravilom, pod uslovom da ne postupaju u okviru profesionalne ili privredne delatnosti.

Na primer, ako jedna osoba drugoj prodaje polovnu kuhinju za 13.000 evra, kupac će i dalje moći da plati celokupan iznos u gotovini.

Isto važi i za druge privatne kupoprodaje između građana, pod uslovom da je reč o stvarnoj privatnoj transakciji, a ne o prikrivenoj profesionalnoj prodaji.

Ovaj izuzetak posebno je značajan za tržište polovnih automobila, nameštaja i drugih vrednijih stvari, gde se kupoprodaja često obavlja direktno između fizičkih lica.

Trgovci će morati da proveravaju identitet kupaca

Ograničenje gotovinskih plaćanja nije jedina promena koju donosi nova evropska regulativa.

Kod povremenih poslovnih transakcija u vrednosti od najmanje 10.000 evra primenjivaće se obaveze dubinske provere klijenata.

To znači da će trgovci i preduzeća morati da utvrde identitet kupaca i provere njihove podatke, u skladu sa pravilima o sprečavanju pranja novca.

Ova obaveza posebno je važna za kompanije koje posluju sa robom velike vrednosti i obavljaju transakcije sa kupcima koji nisu njihovi redovni klijenti.

Na taj način Evropska unija želi da oteža korišćenje velikih gotovinskih iznosa za prikrivanje porekla novca.

Zabranjuju se anonimni bankovni računi

Nova evropska pravila predviđaju i dodatna ograničenja anonimnog raspolaganja novcem.

U okviru regulative zabranjuju se anonimni bankovni računi i anonimni računi za plaćanje, čime se dodatno povećava transparentnost finansijskih transakcija.

Finansijske institucije i drugi obveznici imaće strože obaveze u pogledu identifikacije klijenata i praćenja sumnjivih aktivnosti.

Cilj je da se lakše utvrdi ko raspolaže novcem, odakle sredstva potiču i da li se koriste u zakonite svrhe.

Kada nova pravila počinju da važe i da li se odnose na Srbiju?

Nova ograničenja gotovinskih plaćanja u Evropskoj uniji primenjivaće se od 10. jula 2027. godine, u okviru evropskog paketa propisa za sprečavanje pranja novca.

To znači da će građani i preduzeća u državama članicama EU morati da prilagode način obavljanja većih kupovina i poslovnih transakcija.

Za Srbiju je važno naglasiti da ovo ograničenje ne počinje automatski da važi samo zato što je deo evropske regulative. Njegova primena u Srbiji zavisiće od domaćih propisa i eventualnog usklađivanja sa evropskim pravilima.

Nova pravila predstavljaju deo šire borbe Evropske unije protiv pranja novca i finansiranja terorizma, a najveće promene osetiće trgovci koji posluju sa skupom robom i kupci koji su navikli da veće iznose izmiruju gotovinom.

(BizPortal)