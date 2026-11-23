"POSLE PET GODINA ZORANA JE DOŠLA U STRANKU" Vučić: Hrabro se suprotstavlja blokaderskom teroru i to izuzetno poštujem (VIDEO)
POSLE gotovo pet godina, Zorana Mihajlović je došla u stranku koju je napustila, objavio je lider opozicije Aleksandar Vučić.
- Ponovo zajedno u našoj stranci. Posle gotovo pet godina, Zorana je došla u stranku koju je napustila. Hrabro se suprotstavlja blokaderskom teroru i to je nešto što izuzetno poštujem - objavio je Vučić na Instagramu.
Naglasio je da je danas srećan, jer poštuje ljude koji se, kako kaže, u teškim trenucima, kada nije lako i kada si pod velikim pritiskom vlasti, ponašaju hrabro.
Govoreći o periodu koji je protekao od njenog odlaska iz stranke, Vučić je naglasio da poštuje njen povratak u okolnostima kada stranka nije na vlasti.
- Hvala Zorani što je došla u naše prostorije ovde u Novom Beogradu i videćemo u budućnosti da li je ona pokazala veću hrabrost i borbenost od mnogih koji su u tih pet godina bili i ovamo i onamo, i koristili dok su mogli, a kada je trebalo da se suprotstave političkim protivnicima, uglavnom nisu hteli - istakao je Vučić.
Mihajlović je zahvalila na dobrodošlici i ocenila da je trenutak težak za celu državu i narod, ističući da želi da bude uz stranku i pomogne koliko god može.
- Hvala, predsedniče, što ste me prihvatili kao da sam tu i ovih pet godina. Drago mi je da sam danas ovde posle dužeg vremena i to u ovom trenutku koji mislim da je težak za sve, za celu državu, za narod. Volela bih i hoću da budem uz vas i Srpsku naprednu stranku, da pomognem koliko god mogu i nadam se da će ljudi prihvatiti da, evo, i ja budem tu i da pomažem - naglasila je Mihajlović.
Preporučujemo
VUČIĆ O NAJAVAMA U VEZI SA NjEGOVIM HAPŠENjEM: Ja sam za njih noćna mora i u zatvoru!
23. 11. 2026. u 09:44
VUČIĆ OTKRIO JEZIVE DETALjE: Stigla mi je jasna poruka da ću biti likvidiran
23. 11. 2026. u 09:27
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
Partizan razbio večitog rivala: Na krilima Grobara crno-beli ubedljivo slavili protiv Zvezde
Rukometaši Partizana pobedili su večeras na svom terenu Crvenu zvezdu rezultatom 32:24 u meču 10. kola ARKUS lige.
20. 11. 2026. u 19:57
"Putin nije naš prijatelj, on je kasapin"
"ON JE, kako su drugi već rekli, diktator odgovoran za ubistva i u to niko ne sumnja."
22. 11. 2026. u 19:00
Komentari (0)