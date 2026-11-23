POSLE gotovo pet godina, Zorana Mihajlović je došla u stranku koju je napustila, objavio je lider opozicije Aleksandar Vučić.

Foto: Printskrin Instagram/avucic

- Ponovo zajedno u našoj stranci. Posle gotovo pet godina, Zorana je došla u stranku koju je napustila. Hrabro se suprotstavlja blokaderskom teroru i to je nešto što izuzetno poštujem - objavio je Vučić na Instagramu.







Naglasio je da je danas srećan, jer poštuje ljude koji se, kako kaže, u teškim trenucima, kada nije lako i kada si pod velikim pritiskom vlasti, ponašaju hrabro.

Govoreći o periodu koji je protekao od njenog odlaska iz stranke, Vučić je naglasio da poštuje njen povratak u okolnostima kada stranka nije na vlasti.

- Hvala Zorani što je došla u naše prostorije ovde u Novom Beogradu i videćemo u budućnosti da li je ona pokazala veću hrabrost i borbenost od mnogih koji su u tih pet godina bili i ovamo i onamo, i koristili dok su mogli, a kada je trebalo da se suprotstave političkim protivnicima, uglavnom nisu hteli - istakao je Vučić.

Mihajlović je zahvalila na dobrodošlici i ocenila da je trenutak težak za celu državu i narod, ističući da želi da bude uz stranku i pomogne koliko god može.

- Hvala, predsedniče, što ste me prihvatili kao da sam tu i ovih pet godina. Drago mi je da sam danas ovde posle dužeg vremena i to u ovom trenutku koji mislim da je težak za sve, za celu državu, za narod. Volela bih i hoću da budem uz vas i Srpsku naprednu stranku, da pomognem koliko god mogu i nadam se da će ljudi prihvatiti da, evo, i ja budem tu i da pomažem - naglasila je Mihajlović.