GODžI bobice sve više se uzgajaju u Srbiji, a plantaža u Irigu prostire se na hektaru, ali stručnjaci upozoravaju da proizvodnja teško može biti isplativa bez prerade plodova u sokove, čajeve i druge gotove proizvode.

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Godži bobice, egzotično voće poreklom iz Kine, sve više se uzgajaju i u Srbiji, a jedna plantaža u Irigu prostire se na površini od jednog hektara. Ipak, stručnjaci upozoravaju da sama proizvodnja plodova ne garantuje dobru zaradu i da je za isplativ posao neophodno organizovati i njihovu preradu i prodaju gotovih proizvoda, piše RTV.

Proizvođači u Irigu sadni materijal nabavili su iz Bugarske, a godži bobice plasiraju na tržište kao sirovinu, ali i prerađene u sokove i čajeve. Plodovi se mogu prodavati i zamrznuti, što omogućava njihovo čuvanje tokom dužeg perioda.

Plantaža godži bobica u Irigu prostire se na hektaru

Godži bobice potiču iz Azije, a njihovo gajenje poslednjih godina širi se i na evropske zemlje. Reč je o višegodišnjoj žbunastoj biljci koja može da dostigne visinu od pet metara.

Na plantaži u Irigu proizvođači su se odlučili za sadni materijal iz Bugarske, gde se, prema njihovim navodima, proizvodnjom rasada bave stručnjaci iz Kine i Evropske unije.

- Tamo su stručnjaci iz Kine i iz Evropske unije. Tamo se bave genetskom proizvodnjom rasadnog materijala i, kao što vidite, prijem biljaka je sto posto - kaže proizvođač Stevan Martić.

Biljke se na ovoj plantaži održavaju na visini od oko dva metra, iako u prirodnim uslovima mogu da porastu znatno više. Takav način održavanja olakšava pristup granama i berbu sitnih plodova.

Zašto uzgoj godži bobica nije jednostavan posao?

Iako je godži relativno otporna biljka, stručnjaci upozoravaju da uspešan uzgoj ne znači automatski i dobru zaradu.

Profesor dr Nenad Magazin sa Poljoprivrednog fakulteta ističe da proizvođači moraju da razviju zaokružen poslovni model, koji osim proizvodnje podrazumeva preradu i plasman gotovih proizvoda.

Problem predstavlja velika konkurencija iz Kine, gde postoje ogromne plantaže godži bobica, a plodovi se u velikim količinama suše i izvoze na svetsko tržište.

Zbog toga domaći proizvođači teško mogu da konkurišu samo cenom sirovog ploda.

Prema oceni stručnjaka, veće mogućnosti za zaradu postoje ukoliko se proizvodnja poveže sa preradom, pakovanjem i direktnom prodajom proizvoda krajnjim kupcima.

Godži bobice prodaju i kao sokove i čajeve

Proizvođači iz Iriga godži bobice plasiraju u različitim oblicima. Osim prodaje sirovih plodova, prerađuju ih u sokove i čajeve, čime pokušavaju da ostvare dodatnu vrednost.

Jedan od izazova predstavlja berba. Plodovi su sitni i mekani, zbog čega njihovo branje zahteva pažljiv rad i obučene radnike.

Mogućnost zamrzavanja takođe je značajna za proizvođače, jer omogućava da se plodovi sačuvaju i prodaju kasnije, umesto da se celokupan rod mora plasirati odmah nakon berbe.

Prema rečima proizvođača Stevana Martića, zamrznute godži bobice mogu da se čuvaju do godinu dana, ukoliko se održavaju u odgovarajućim uslovima.

Koliko se godži bobica uzgaja u Srbiji?

Iako interesovanje za ovu egzotičnu voćnu vrstu raste, ne postoji precizan zvanični podatak o ukupnoj površini zasada godži bobica u Srbiji.

Ova kultura se u dostupnim statističkim evidencijama ne izdvaja kao posebna kategorija, već se svrstava u šire grupe ostalog jagodastog i bobičastog voća.

Zbog toga je teško utvrditi koliko se domaćih proizvođača bavi njenim uzgojem i koliki je ukupan obim proizvodnje.

Primer plantaže u Irigu pokazuje da se godži bobice mogu gajiti i na domaćem tržištu, ali i da uspeh ne zavisi samo od prinosa.

Ključ isplativosti, kako upozoravaju stručnjaci, jeste povezivanje proizvodnje sa preradom i pronalaženje kupaca za gotove proizvode, jer je konkurencija velikih kineskih proizvođača sirovih bobica veoma jaka.

(BizPortal)