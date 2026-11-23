"JEFTINIJE I POUZDANIJE REŠENJE": Zelenski pozvao saveznike da razmotre pristupanje Ukrajine NATO-u
PREDSEDNIK Ukrajine Vladimir Zelenski pozvao je danas saveznike da razmotre ulazak Ukrajine u NATO umesto bezbednosnih garancija.
Zelenski je tokom obraćanja državama članicama Organizacije Severnoatlantskog ugovora u Berlinu ocenio da će zahvaljujući snažnoj ukrajinskoj vojsci NATO postati jača organizacija, preneo je portal Unian.
- Punopravno članstvo Ukrajine u NATO-u biće efikasnija bezbednosna garancija nego predlog o onakvim bezbednosnim garancijama koje bi na neki način podsećale na član 5 ugovora o osnivanju NATO-a - kazao je ukrajinski lider.
Po njegovim rečima, ulazak Ukrajine u NATO je jeftinije i pouzdanije rešenje.
Kazao je da su Ukrajini potrebni odgovori na pitanje koje će je tačno zemlje podržati ako ponovo bude izložena napadu Rusije.
- Koje će trupe unapred biti raspoređene na našoj teritoriji? Koliko će sve to koštati i hoće li zaista funkcionisati? To nije jednostavno. Do sada nismo čuli jasne i konkretne odgovore - dodao je Zelenski.
Prema njegovim rečima, sve države članice NATO-a zainteresovane su za iskustvo koje su prikupili ukrajinski vojnici.
On je rekao da su Ukrajinci svojim operacijama na kopnu, na moru i u vazdušnom prostoru pokazali da je ukrajinska odbrana veoma efikasna.
(Tanjug)
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