PREDSEDNIK Ukrajine Vladimir Zelenski pozvao je danas saveznike da razmotre ulazak Ukrajine u NATO umesto bezbednosnih garancija.

Foto: Lise Åserud/NTB Scanpix via AP

Zelenski je tokom obraćanja državama članicama Organizacije Severnoatlantskog ugovora u Berlinu ocenio da će zahvaljujući snažnoj ukrajinskoj vojsci NATO postati jača organizacija, preneo je portal Unian.

- Punopravno članstvo Ukrajine u NATO-u biće efikasnija bezbednosna garancija nego predlog o onakvim bezbednosnim garancijama koje bi na neki način podsećale na član 5 ugovora o osnivanju NATO-a - kazao je ukrajinski lider.

Po njegovim rečima, ulazak Ukrajine u NATO je jeftinije i pouzdanije rešenje.

Kazao je da su Ukrajini potrebni odgovori na pitanje koje će je tačno zemlje podržati ako ponovo bude izložena napadu Rusije.

- Koje će trupe unapred biti raspoređene na našoj teritoriji? Koliko će sve to koštati i hoće li zaista funkcionisati? To nije jednostavno. Do sada nismo čuli jasne i konkretne odgovore - dodao je Zelenski.

Prema njegovim rečima, sve države članice NATO-a zainteresovane su za iskustvo koje su prikupili ukrajinski vojnici.

On je rekao da su Ukrajinci svojim operacijama na kopnu, na moru i u vazdušnom prostoru pokazali da je ukrajinska odbrana veoma efikasna.

(Tanjug)