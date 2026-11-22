REPUBLIČKI hidrometeorološki zavoda dao je najnovju vremensku prognozu za naredne dane.

Foto: Unsplash/Patrick Langwallner

VREME U SRBIJI

Nakon hladnog jutra ponegde sa prizemnim mrazom, umereno oblačno, dok se posle podne i uveče očekuje jače naoblačenje s kišom.

Najniža temperatura od 1 stepen do 5 stepeni, a najviša dnevna od 12 do 16 stepeni.

Na severozapadu Srbije pre podne jače naoblačenje sa kišom, koje će se posle podne i uveče proširiti i na ostale delove Srbije.

Vetar slab i umeren, u planinskim predelima i jak, južnih pravaca, krajem dana na severu Vojvodine u skretanju na severoistočni pravac.

VREME U BEOGRADU

Jutro hladno, ponegde sa prizemnim mrazom i umereno oblačno.

Najniža temperatura od dva do četiri stepena, a najviša dnevna oko 15 stepeni.

Posle podne se očekuje jače naoblačenje s kišom.

Vetar slab i umeren, uveče kratkotrajno i pojačan, južni i jugoistočni.

PROGNOZA ZA NAREDNE DANE

Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, do nedelje, 29. novembra, u ponedeljak se očekuje pretežno oblačno, mestimično sa kišom, a uz pad temperature u planinskim predelima i sa susnežicom i snegom.

Od utorka hladnije ujutru, mestimično sa mrazom, a tokom dana sa najvišom temperaturom ispod 10 stepeni.

U utorak suvo i hladno, a od srede promenljivo vreme sa čestom pojavom kiše.

(sputnikportal.rs)

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