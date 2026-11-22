VELIKA PROMENA VREMENA PRED NAMA: Posle hladnog jutra stižu oblaci i kiša, evo tačno kog dana nas očekuju sneg i mraz!
REPUBLIČKI hidrometeorološki zavoda dao je najnovju vremensku prognozu za naredne dane.
VREME U SRBIJI
Nakon hladnog jutra ponegde sa prizemnim mrazom, umereno oblačno, dok se posle podne i uveče očekuje jače naoblačenje s kišom.
Najniža temperatura od 1 stepen do 5 stepeni, a najviša dnevna od 12 do 16 stepeni.
Na severozapadu Srbije pre podne jače naoblačenje sa kišom, koje će se posle podne i uveče proširiti i na ostale delove Srbije.
Vetar slab i umeren, u planinskim predelima i jak, južnih pravaca, krajem dana na severu Vojvodine u skretanju na severoistočni pravac.
VREME U BEOGRADU
Jutro hladno, ponegde sa prizemnim mrazom i umereno oblačno.
Najniža temperatura od dva do četiri stepena, a najviša dnevna oko 15 stepeni.
Posle podne se očekuje jače naoblačenje s kišom.
Vetar slab i umeren, uveče kratkotrajno i pojačan, južni i jugoistočni.
PROGNOZA ZA NAREDNE DANE
Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, do nedelje, 29. novembra, u ponedeljak se očekuje pretežno oblačno, mestimično sa kišom, a uz pad temperature u planinskim predelima i sa susnežicom i snegom.
Od utorka hladnije ujutru, mestimično sa mrazom, a tokom dana sa najvišom temperaturom ispod 10 stepeni.
U utorak suvo i hladno, a od srede promenljivo vreme sa čestom pojavom kiše.
(sputnikportal.rs)
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