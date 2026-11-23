POTOPLJEN RUSKI BROD MERKUR: Zametnuta teška bitka na zapadu Libije, ruska zver se branila, dok su se bespilotni čamci nemilosrdno zakucavali
TELEGRAM-kanal AbuAliExpress izveštava da je ruska korveta klase „Steregušči“ „Merkur“ tokom noći zahvaćena požarom u luci Bengazi, na istoku Libije.
Prema navodima ovog kanala, na internetu kruže snimci na kojima se vidi snažna eksplozija, do koje je, kako se pretpostavlja, došlo nakon detonacije municije na brodu.
I kanal RerumNovarum takođe izveštava o eksplozijama na brodu, koji opisuje kao korvetu.
Prema navodima kanala WarArchive, satelitski snimci pokazuju da je korveta potonula u pomorskoj bazi u Bengaziju. Liveuamap navodi da snimci ukazuju na to da je brod uništen i delimično potonuo nakon sumnjivog napada ukrajinskog bespilotnog površinskog plovila.
Kanal RybarEN izveštava da je u napadu učestvovalo najmanje šest bespilotnih čamaca, od kojih su četiri navodno pogođena tokom približavanja brodu.
Uzrok eksplozije i razmere oštećenja za sada nisu potvrđeni.
Informaciju o teškom oštećenju broda potvrđuju i izveštaji agencija Rojters i AP, pozivajući se na libijske zvaničnike. Satelitski snimci pokazuju da se većina korvete prevrnula i potonula. Prema navodima libijskih vojnih izvora, četiri bespilotna čamca su presretnuta, dok su dva pogodila brod. Odgovornost za napad niko nije zvanično preuzeo.
BONUS VIDEO: RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja
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