TELEGRAM-kanal AbuAliExpress izveštava da je ruska korveta klase „Steregušči“ „Merkur“ tokom noći zahvaćena požarom u luci Bengazi, na istoku Libije.

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Prema navodima ovog kanala, na internetu kruže snimci na kojima se vidi snažna eksplozija, do koje je, kako se pretpostavlja, došlo nakon detonacije municije na brodu.

I kanal RerumNovarum takođe izveštava o eksplozijama na brodu, koji opisuje kao korvetu.

Prema navodima kanala WarArchive, satelitski snimci pokazuju da je korveta potonula u pomorskoj bazi u Bengaziju. Liveuamap navodi da snimci ukazuju na to da je brod uništen i delimično potonuo nakon sumnjivog napada ukrajinskog bespilotnog površinskog plovila.

Kanal RybarEN izveštava da je u napadu učestvovalo najmanje šest bespilotnih čamaca, od kojih su četiri navodno pogođena tokom približavanja brodu.

Uzrok eksplozije i razmere oštećenja za sada nisu potvrđeni.

Informaciju o teškom oštećenju broda potvrđuju i izveštaji agencija Rojters i AP, pozivajući se na libijske zvaničnike. Satelitski snimci pokazuju da se većina korvete prevrnula i potonula. Prema navodima libijskih vojnih izvora, četiri bespilotna čamca su presretnuta, dok su dva pogodila brod. Odgovornost za napad niko nije zvanično preuzeo.

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