Mogao bi ove zime da završi na Marakani...

Foto: Youtube/Loki TV

Kao što smo već pisali dan ranije, Crvena zvezda već razmišlja o pojačanjima i jedno od imena koje se dovodi u vezu sa šampionom Srbije jeste mađarski fudbaler Dominik Kočiš! Iza njegovog imena ne krije se samo zanimljiva fudbalska biografija već i nekoliko anegdota koje su privukle veliku pažnju mađarske javnosti.

Jedna od njih posebno je zanimljiva. Kočiš je u septembru 2025. godine prolazio kroz period u kojem mu nikako nije polazilo za rukom da postigne gol. Pogađao je stative, propuštao prilike, a činilo se da ga prati neverovatna sportska nesreća.

Posle utakmice sa Dišđerom, na kojoj je ponovo pogodio okvir gola, novinar mađarskog M4 Sporta upitao ga je šta još može da uradi kako bi konačno prekinuo golgeterski post. Njegov odgovor postao je hit.

- Stvarno ne znam šta je još potrebno da bih postigao gol. Promenio sam kopačke, bio sam u crkvi, sada još moram da odem kod neke veštice – rekao je Kočiš kroz smeh tada i dodao:

- Osećam da nešto postoji. Lopta mi se odbija u situacijama u kojima ne bi trebalo, kao da je neko daljinski kontroliše. Nema veze, onda ćemo malo da se bavimo vudu magijom.

Ipak, čini se da mu je ova neobična kombinacija promena kopački, odlaska u crkvu i šale na račun magije na kraju donela sreću. Već u oktobru 2025. godine Kočiš je pokazao mnogo bolju formu. Protiv Ujpešta je zabeležio dva asistencije i postigao gol, a posle utakmice priznao je da mu je konačno pao teret sa leđa.

DESET GODINA U HONVEDU, A ONDA VELIKA PROMENA

Kočišova fudbalska priča počela je u Honvedu, gde je proveo približno deset godina. Upravo taj klub oblikovao ga je kao igrača, zbog čega mu odlazak iz Budimpešte nije bio jednostavan.

U velikom intervjuu za mađarski „Haon“ u decembru 2025. govorio je o promeni sredine, prilagođavanju na Debrecin i odnosu sa navijačima.

- U početku mi je nedostajala Budimpešta. Verovatno i zbog toga što nisam igrao onoliko koliko sam igrao u Honvedu. Sada je u Debrecinu sve odlično, mnogo volim ovaj grad i tačno znam gde mogu da odem kada želim da se opustim. Naravno, sada dolaze i minuti na terenu – ispričao je Kočiš.

Posebno je zanimljiv njegov odnos sa navijačima Debrecina, koji su ga prihvatili kao jednog od važnijih igrača ekipe.

- Navijači Debrecina su pomalo drugačiji od ostalih, ali u pozitivnom smislu. Mnogo ih volim. Morate da se uklopite među njih, a neverovatno je koliko uživam u tome što su uvek uz nas – rekao je mađarski fudbaler.

DžUDžAK MU JE POMOGAO, A IMA I NEOBIČAN NADIMAK

U Debrecinu je imao priliku da sarađuje i da razvije prijateljstvo sa Balazom Džudžakom, jednim od najpoznatijih mađarskih fudbalera.

- Mislim da je dolazak trenera Serhija Navara mnogo pomogao Balazu na mentalnom planu. Džudžak uvek želi da pobeđuje, a mnogo pomaže i mlađim igračima. Između nas se razvilo lepo prijateljstvo, pomogao mi je i da se uklopim. O njemu mogu da kažem samo pozitivne stvari – otkrio je Kočiš.

Mađar ima i zanimljiv nadimak – Kocka. Kako je objasnio, dobio ga je još u Honvedu.

- Nema tu ničeg posebnog. Jedan od mojih ranijih trenera u Honvedu, Iša Gabor, dao mi je taj nadimak. Toliko se zadržao da ga sada više i ne primećujem. Kasnije sam saznao da je i nekadašnji legendarni fudbaler Šandor Kočiš imao isti nadimak – ispričao je.

POVRATAK POSLE POVREDE I JOŠ JEDNA ZANIMLjIVOST

U novembru 2026. godine Kočiš je ponovo privukao pažnju javnosti, ovog puta u razgovoru za klupski serijal Debrecina „Elviszlek kávézni“. Govorio je o dvomesečnoj pauzi zbog povrede, teškom povratku treninzima i pomenutom prijateljstvu sa Džudžakom, ali i o jednoj potpuno drugačijoj temi – roze kosi.

Njegov povratak na teren bio je odličan: već na prvoj utakmici posle pauze, protiv ZTE-a, upisao je dve asistencije. Upravo zbog toga njegova karijera sada dobija novu dimenziju. Od momka koji je deset godina proveo u Honvedu, preko fudbalera koji je zbog golgeterske krize išao u crkvu i šalio se da mu je ostala još samo veštica, stigao je do igrača koji privlači pažnju klubova van Mađarske.

A postoji još jedan detalj posebno zanimljiv navijačima Crvene zvezde.

Kočiš je već uspeo da zatrese mrežu crveno-belih. Na pripremnom susretu protiv Debrecina u Antaliji početkom 2026. godine postigao je jedini pogodak za mađarski tim, iako je Zvezda slavila sa 3:1.

Sada bi fudbaler koji je već matirao crveno-bele mogao da dobije priliku da zaigra na njihovoj strani. Ukoliko se interesovanje srpskog šampiona pretvori u konkretan posao, Kočiš bi mogao da dobije najveći izazov dosadašnje karijere.