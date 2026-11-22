OGROMAN PRITISAK NA SRBIJU: Evropski parlament sprema rezoluciju o Vukovaru, napisali je hrvatski poslanici
EVROPSKI parlament će glasati o rezoluciji o Vukovaru kojom se poziva Srbiju da omogući pristup relevantnim ratnim arhivima i objavi sve dostupne informacije o lokacijama pojedinačnih i masovnih grobnica.
Srbija se poziva i da se bori protiv nekažnjivosti ratnih zločina i olakša pronalaženje, identifikaciju i dostojanstvenu predaju posmrtnih ostataka žrtava njihovim porodicama.
Od zvaničnog Beograda dokumentom se traži i da konačno usvoji zakon o nestalim licima "na istinski inkluzivan i transparentan način".
Nacrt rezolucije izradili su hrvatski poslanici u Evropskom parlamentu iz raznih političkih grupa. O njoj će se glasati naredne nedelje.
Predloženi tekst rezolucije oštro osuđuje sve oblike negiranja, umanjivanja ili veličanja ratnih zločina, uključujući javno slavljenje ili rehabilitaciju osuđenih ratnih zločinaca u regionu.
- Evropski parlament osuđuje javne počasti koje su ukazane Ratku Mladiću prilikom njegove sahrane u Beogradu 7. septembra 2026, nakon njegove pravosnažne osude za genocid u Srebrenici, zločine protiv čovečnosti i ratne zločine i naglašava da takve prakse podrivaju pomirenje, ponižavaju žrtve i narušavaju poštovanje činjenica koje su utvrdili sudovi navodi se u nacrtu.
Glasanje u četvrtak
U istom dokumentu dodaje se da je ozbiljno rešavanje otvorenih pitanja nasleđenih iz rata "civilizacijski imperativ čvrsto ukorenjen u temeljnim vrednostima i načelima evropskog pravnog poretka, koji se moraju poštovati".
Kao takva pitanja navode se puna saradnja u slučajevima nestalih lica, odgovornost za ratne zločine i obeštećenje žrtava.
Rasprava o Vukovaru na plenarnoj sednici Evropskog parlamenta zakazana je za ponedeljak, 23. novembra. Glasanje o rezoluciji zakazano je za četvrtak, 26. novembra.
(Slobodna Evropa)
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