Videću šta i kako dalje, neke stvari su neverovatne! Stanojević grmi posle novog poraza Partizana
Izgubili smo utakmicu, iako smo imali dosta prilika, istakao je trener crno-belih.
Fudbaleri Partizana po drugi put su poraženi ove sezone od IMT-a. U Humskoj je bilo 2:1 za goste, dok je ovog popodneva klub sa Novog Beograda, koji igra domaće utakmice u Loznici, ponovo bio bolji, istim rezultatom.
"Parnom valjku" je ovo bio drugi vezani poraz, a deveti u prvenstvu, dok su "traktoristi" prekinuli niz od četiri meča bez trijumfa i popeli se na četvrto mesto u prvenstvu.
Posle meča utiske je izneo strateg "parnog valjka" Aleksandar Stanojević.
- Dobro, izgubili smo utakmicu, iako smo imali dosta prilika. Neverovatno je da smo iz njihove prve šanse primili gol. Zaista ne znam šta da kažem. Potrebno je da pregledamo i analiziramo utakmicu, kada se svi malo smirimo i kada se slegnu utisci. Neverovatno je da nismo iskoristili neke svoje šanse, a da smo pritom na takav način primili golove. Videću šta i kako dalje.
Preporučujemo
Neverovatni Vembanjama: Ubacio 50 poena, a to nije sve!
22. 11. 2026. u 07:51
HAOS U BEOGRADU: Sukob navijača Zvezde i Partizana na Banjici
22. 11. 2026. u 07:38
Evo gde možete da gledate uživo TV prenos meča Partizan - Dubai
22. 11. 2026. u 07:28
Evo gde možete da gledate uživo TV prenos meča IMT - Partizan
22. 11. 2026. u 07:20
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
Da li je ovo moguće? Imamo kandidata za najneverovatniji autogol u istoriji fudbala (VIDEO)
Defanzivac Porta Fransisko Moura doživeo je pravu noćnu moru na utakmici protiv Paredesa u četvrtom kolu Kupa Portugala, pošto je postigao jedan od najneverovatnijih autogolova koji su ikada viđeni u istoriji fudbala.
21. 11. 2026. u 11:11
"Za mene je neverovatno da odigramo nerešeno i da to ne bude smak sveta!" Aleksandar Stanojević pred meč IMT - Partizan
Trener crno-belih Aleksandar Stanojević održao je konferenciju za medije uoči meča IMT - Partizan.
21. 11. 2026. u 12:48
Orlovi napredovali! Velike vesti za reprezentaciju Srbije i Dušana Alimpijevića
Lepe vesti za reprezentaciju Srbije i Dušana Alimpijevića.
21. 11. 2026. u 18:33
Komentari (0)