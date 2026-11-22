Izgubili smo utakmicu, iako smo imali dosta prilika, istakao je trener crno-belih.

FOTO: FK Partizan

Fudbaleri Partizana po drugi put su poraženi ove sezone od IMT-a. U Humskoj je bilo 2:1 za goste, dok je ovog popodneva klub sa Novog Beograda, koji igra domaće utakmice u Loznici, ponovo bio bolji, istim rezultatom.

"Parnom valjku" je ovo bio drugi vezani poraz, a deveti u prvenstvu, dok su "traktoristi" prekinuli niz od četiri meča bez trijumfa i popeli se na četvrto mesto u prvenstvu.

Posle meča utiske je izneo strateg "parnog valjka" Aleksandar Stanojević.

- Dobro, izgubili smo utakmicu, iako smo imali dosta prilika. Neverovatno je da smo iz njihove prve šanse primili gol. Zaista ne znam šta da kažem. Potrebno je da pregledamo i analiziramo utakmicu, kada se svi malo smirimo i kada se slegnu utisci. Neverovatno je da nismo iskoristili neke svoje šanse, a da smo pritom na takav način primili golove. Videću šta i kako dalje.