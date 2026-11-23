HLADNI front sa severozapada doneo je Srbiji danas kišu, sneg, zahlađenje i veoma jak vetar.

Foto: tanjug AP Photo/George Walker IV, File

Na planinama se formirao i snežni pokrivač.

Do kraja dana očekuje se razvedravanje.

Istovremeno, ciklon nastavlja put dalje na istok, zajedno sa hladnim frontom, a iza njega se očekuje dalji prodor ledene vazdušne mase sa severa.

U noći između ponedeljka i utorka biće vedro i veoma hladno uz mraz, a usled vedrine i većeg izračivanja biće još hladnije, navodi u Đorđe Đurić u novoj prognozi.

Najhladnije biće na visokim planinama, na Kopaoniku se očekuje -11stepeni.

U ostalim predelima Srbije jutarnja temperatura biće od -4 do 2, na Pešterskoj visoravni od -8 do -6 stepeni.

Tokom dana biće vedro, temperatura od 4 do 8 stepeni.

U sredu se širom Srbije očekuje još hladnije jutro, uz temperature na Koaponiku i Pešteru do -10, a u ostalim predelima Srbije od -8 do -2 stepena.

Tokom dana naoblačenje i pojačanje jugoistočnog vetra, a uveče se očekuje i novi talas padavina sa jugozapada.

Od četvrtka ujutro jutra će značajno otopliti, iako će biti hladna, ali će temperature biti u plusu, zbog oblačnosti i padavina. Dani će ostati i dalje veoma hladni.

(Telegraf)