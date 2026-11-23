TEMPERATURA PADA NA -11 STEPENI: Ledena vazdušna masa stiže u Srbiju - u ovim delovima biće najhladnije
HLADNI front sa severozapada doneo je Srbiji danas kišu, sneg, zahlađenje i veoma jak vetar.
Na planinama se formirao i snežni pokrivač.
Do kraja dana očekuje se razvedravanje.
Istovremeno, ciklon nastavlja put dalje na istok, zajedno sa hladnim frontom, a iza njega se očekuje dalji prodor ledene vazdušne mase sa severa.
U noći između ponedeljka i utorka biće vedro i veoma hladno uz mraz, a usled vedrine i većeg izračivanja biće još hladnije, navodi u Đorđe Đurić u novoj prognozi.
Najhladnije biće na visokim planinama, na Kopaoniku se očekuje -11stepeni.
U ostalim predelima Srbije jutarnja temperatura biće od -4 do 2, na Pešterskoj visoravni od -8 do -6 stepeni.
Tokom dana biće vedro, temperatura od 4 do 8 stepeni.
U sredu se širom Srbije očekuje još hladnije jutro, uz temperature na Koaponiku i Pešteru do -10, a u ostalim predelima Srbije od -8 do -2 stepena.
Tokom dana naoblačenje i pojačanje jugoistočnog vetra, a uveče se očekuje i novi talas padavina sa jugozapada.
Od četvrtka ujutro jutra će značajno otopliti, iako će biti hladna, ali će temperature biti u plusu, zbog oblačnosti i padavina. Dani će ostati i dalje veoma hladni.
(Telegraf)
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
Partizan razbio večitog rivala: Na krilima Grobara crno-beli ubedljivo slavili protiv Zvezde
Rukometaši Partizana pobedili su večeras na svom terenu Crvenu zvezdu rezultatom 32:24 u meču 10. kola ARKUS lige.
20. 11. 2026. u 19:57
"Putin nije naš prijatelj, on je kasapin"
"ON JE, kako su drugi već rekli, diktator odgovoran za ubistva i u to niko ne sumnja."
22. 11. 2026. u 19:00 >> 10:01
Komentari (0)