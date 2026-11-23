Trener Crvene zvezde Ibon Navaro govorio je o izazovima koji očekuju njegovu ekipu u duelu sa Virtusom iz Bolonje, posebno ističući umor, zgusnut raspored i značaj podrške sa tribina.

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Crvenu zvezdu očekuje novi evroligaški izazov. Crveno-beli će u utorak od 19 časova u Beogradskoj areni ugostiti Virtus iz Bolonje, u okviru 14. kola elitnog evropskog takmičenja.

Pred ovaj susret trener Ibon Navaro naglasio je da njegovu ekipu očekuje izuzetno zahtevan zadatak, naročito zbog velikog broja utakmica u kratkom vremenskom periodu.

- Moramo da se borimo protiv Virtusa, ali i protiv očekivanja. Igramo šest utakmica za 11 dana i to predstavlja veliki izazov. Ovo je tip susreta koji je prošle sezone bio među najtežima za nas. Oba tima su umorna, oni su igrali sinoć, a mi juče ujutru. Očekuje nas fizički veoma zahtevna utakmica - poručio je Navaro.

Španski stručnjak veruje da bi podrška navijača mogla da bude jedan od važnih faktora u borbi za pobedu.

- Naš put i cilj mogu da se ostvare samo ako u ovakve utakmice uđemo sa svom energijom koju imamo. Nadam se da će nam navijači svojom energijom pomoći na terenu - dodao je trener crveno-belih.

Moneke mora da dobije pravu ulogu

Navaro se osvrnuo i na Čimu Monekea, ističući da je važno pronaći način da se njegove najbolje karakteristike maksimalno iskoriste.

- Ponekad moramo da ga koristimo na pravi način. On je igrač koji povezuje našu igru. Možda neće uvek sam stvoriti prednost, ali može da je uveća i završi akciju. Važno je da se oseća korisno i značajno na terenu, jer je jedan od naših najvažnijih igrača - objasnio je Navaro.

Na pitanje zbog čega Moneke prethodne nedelje nije putovao sa ekipom, trener je kratko odgovorio

- Odluka trenera.

Navaro upozorava na energiju Virtusa

Govoreći o narednom rivalu, Navaro je posebno izdvojio fizičke predispozicije i raznovrsnost igrača italijanskog tima.

- Virtus ima veoma raznovrsne košarkaše. Imaju visoke igrače koji mogu da pokrivaju više pozicija, a često na parketu istovremeno drže dva ili tri igrača sposobna da organizuju igru. Njihova atletika i fizička snaga dolaze do izražaja, ali bih posebno istakao energiju sa kojom nastupaju - rekao je trener Zvezde.

Upozorio je i na sposobnost ekipe iz Bolonje da za veoma kratko vreme promeni tok utakmice.

- Mogu da budu u zaostatku od 14 poena, a zatim za dva ili tri minuta da se vrate u meč. Isto tako, mogu veoma brzo da stignu do prednosti. Zato će naša mentalna snaga biti presudna. Moramo da se držimo plana igre i onda kada protivnik ima dobre periode, ali i da strpljivo čekamo svoje šanse - istakao je Navaro.

Pohvale za Motlija, poznato stanje sa Krisom Džonsom

Trener crveno-belih govorio je i o Džonu Motliju, koji je pružio veoma dobru partiju protiv Cibone. Zadovoljan je što Amerikanac sve više pokazuje kvalitet zbog kojeg je doveden u Beograd.

- Dobro je videti da sav trud koji ulaže u tišini sada dolazi do izražaja. Pokazuje talenat koji poseduje i zbog kojeg smo ga doveli. Postaje jedan od važnijih igrača u Evroligi. To je dobro i za njega i za ekipu. Kada ga potpuno uklopimo u tim, bićemo još bolji - poručio je Navaro.

Osvrnuo se i na problem održavanja fizičke i mentalne svežine igrača, s obzirom na izuzetno naporan raspored.

- To je veliki problem. Imamo igrače koji igraju duplo kolo, nastupali su i juče, a pokušavamo da im smanjimo minutažu. Moramo da naučimo iz prethodnih iskustava i da pronađemo način da budemo maksimalno spremni, i fizički i mentalno - objasnio je španski stručnjak.

Na kraju, govorio je i o zdravstvenom stanju Krisa Džonsa, čiji nastup protiv Virtusa još uvek nije izvestan.

- Danas nije bio na 100 odsto. Nadamo se da će sutra biti bolje, ali ćemo konačnu odluku doneti na dan utakmice - zaključio je Navaro.

Crvena zvezda tako ulazi u važan evroligaški duel sa željom da pred svojim navijačima stigne do novog trijumfa, ali će za to morati da pronađe odgovor na agresivnu i fizički zahtevnu igru italijanskog predstavnika.