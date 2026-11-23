Srpski teniser Novak Đoković zadržao je 12. mesto na danas objavljenoj ATP listi, poslednjoj u sezoni 2026.

Kredit: Dimitar DILKOFF / AFP / Profimedia

Đoković je sezonu završio kao 12. teniser sveta sa 2.940 bodova.

Od ostalih srpskih tenisera, Miomir Kecmanović je sezonu završio kao 64. sa 871 bodom, a Hamad Međedović, nakon skoka za jedno mesto u odnosu na prethodnu nedelju, kao 78. teniser sveta 751 bodom.

Laslo Đere je popravio plasman za devet pozicija i na kraju sezone 2026. zauzima 128. mesto sa 454 boda, dok je Dušan Lajović pokvario plasman za dve pozicije i sezonu završio kao 161. teniser sveta sa 353 boda.

Sezonu je kao prvi teniser sveta završio Nemac Aleksandar Zverev sa 10.350 bodova. Drugi je Italijan Janik Siner sa 7.950 bodova, a treći sa 7.600 bodova Španac Karlos Alkaras, koji je u nedelju osvojio titulu na Završnom mastersu u Torinu.

Nakon Završnog mastersa u Torinu, mesta na ATP listi zamenili su Francuz Artur Fis i Italijan Flavio Koboli. Fis se popeo na šesto mesto, dok je Koboli pao na sedmu poziciju.

ATP lista na kraju sezone 2026:

1. Aleksandar Zverev (Nemačka) 10.350

2. Janik Siner (Italija) 7.950

3. Karlos Alkaras (Španija) 7.600

4. Ben Šelton (SAD) 5.570

5. Danil Medvedev (Rusija) 4.220

6. Artur Fis (Francuska) 3.825

7. Flavio Koboli (Italija) 3.680

8. Frensis Tijafo (SAD) 3.590

9. Tejlor Fric (SAD) 3.300

10. Rafael Hodar (Španija) 3.234

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12. Novak Đoković (Srbija) 2.940

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64. Miomir Kecmanović (Srbija) 871

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78. Hamad Međedović (Srbija) 751