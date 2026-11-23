ZLATO se oporavlja nakon velikog nedeljnog pada, dok tržišta čekaju podatke o inflaciji u SAD koji bi mogli da daju nove naznake o budućoj monetarnoj politici.

Foto: Unsplash/Zlaťáky.cz zlataky

Cena zlata porasla je u ponedeljak za više od dva odsto i ponovo premašila 3.600 dolara po unci, nadoknadivši gubitke iz prethodne sesije, pošto su investitori smanjili očekivanja da će američke Federalne rezerve (FED) nastaviti sa agresivnim povećanjem kamatnih stopa nakon široke rasprodaje na tržištu akcija.

Spot cena zlata porasla je za 2,3 odsto, na 3.619,15 dolara po unci, do 6.05 časova po GMT-u. Rasplet trgovanja zasnovanog na veštačkoj inteligenciji (AI) izvršio je pritisak na globalna tržišta akcija i naveo investitore da ponovo procene tempo pooštravanja monetarne politike u SAD.

Američki ministar finansija Skot Besent upozorio je da bi FED mogao da napravi grešku u vođenju monetarne politike ukoliko previše agresivno pooštri uslove finansiranja kao odgovor na najnovije podatke o inflaciji. On je ukazao na značajno pooštravanje finansijskih uslova tokom poslednjih meseci.

Prema podacima alata CME FedWatch, tržišta trenutno procenjuju na oko 93,5 odsto verovatnoću da će FED povećati kamatne stope za 25 baznih poena na decembarskom sastanku.

Investitori sada čekaju najnoviji izveštaj o indeksu cena lične potrošnje (PCE) u SAD, koji FED koristi kao glavni pokazatelj inflacije. Podaci bi trebalo da budu objavljeni u sredu i mogli bi da pruže dodatne naznake o budućem kretanju kamatnih stopa, piše Anadolu.

Prošle nedelje cena zlata potonula je za oko devet odsto, na najniži nivo u poslednjih 14 meseci, što je bio njegov najveći nedeljni pad od marta. Do pada je došlo nakon oštrijih izjava zvaničnika FED-a i rasprodaje akcija tehnoloških kompanija i proizvođača poluprovodnika.

(BizPortal)