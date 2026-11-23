VUČEVIĆ UPOZORIO NA OZBILJNE PRETNJE VUČIĆU: Niko ne reaguje, Srbija je u slobodnom padu (VIDEO)
PREDSEDNIK SNS-a Miloš Vučević izjavio je danas, povodom pretnji koje je dobio Aleksandar Vučić, da je Srbija, ukoliko je ono što se trenutno dešava u državi demokratija, u slobodnom padu u ambis.
- Mogli smo jutros da čujemo da je Aleksandar Vučić dobio pretnje od mafijaškog klana da će biti likvidiran. I nema kome da prijavi i niko ne reaguje. Stotine ljudi je dobilo pretnje da će biti napadnuti, likvidirani, oteti - naveo je Vučević na svom Instagram nalogu.
Vučević je dodao da, ukoliko ono što se dešava predstavlja bolji rad institucija i demokratiju u Srbiji, onda se zemlja nalazi u slobodnom padu u ambis.
- Neverovatne stvari, da je neko uspeo u četiri, pet nedelja od izbora sve da unizi i poništi u Srbiji i neka razmisli narod Srbije šta smo to dobili. Znam šta smo izgubili ili šta pokušavaju da nam oduzmu, a to je sloboda, najvrednija reč u srpskom jeziku - naveo je Vučević.
Šef poslaničke grupe „Aleksandar Vučić – Srbija pobeđuje” Aleksandar Vučić izjavio je ranije danas da je dobio najteže pretnje ubistvom.
Dodao je da nema kome da ih prijavi jer su, kako je naveo, policiju preuzeli ulica i Studentska lista.
(Politika onlajn)
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