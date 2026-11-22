Istorija u Torinu! Prvi reket sveta počišćen u finalu Završnog Mastersa! Ovo se prvi put desilo!
Meč rešen u dva seta.
Španski teniser Karlos Alkaraz pobedio je Aleksandera Zvereva iz Nemačke rezultatom 2:0 (6:2, 7:6 (9:7)) u finalu Završnog Mastersa u Torinu.
Treći reket ATP liste je u svim elementima nadigrao novog vladara "belog sporta", koji je nedavno pretekao Janika Sinera na vrhu najboljih igrača planete.
Bila je to prva titula na Završnom Mastersu za Španca, čime je ispisao istoriju i dodao svoje ime među "besmrtnike". Ujedno i zaradio sumu od 5.171.000 dolara, završivši godinu sa 14 uzastopnih trijumfa i tri pehara zaredom, pošto je prethodno pokoro Beč i bio najbolji na Mastersu u Parizu.
S druge strane, Nemac je propustio priliku da treći put podigne pehar na poslednjem turniru u sezoni, budući da je 2018. godine pobedio Novaka Đokovića (6:4, 6:3), a 2021. bio bolji od Danila Medvedeva iz Rusije (6:4, 6:4).
Čak četiri brejka viđena su u prvom setu, koji je Španac dobio na ubedljiv način. Već u prvom gemu, Alkaraz je imao tri prilike da iznenadi rivala, ali se Zverev odbranio. Nije, ipak, u trećem 1:2 i petom gemu, kada je "Karlitos" napravio ogromno vođstvo (4:1).
Odgovorio je Nemac ribrejkom i smanjio na 2:4, ali je opet izgubio servis, pa je posle 5:2, španski as rutinski odservirao za osvajanje uvodnog dela igre - 6:2.
Stigao je momak iz Mursije i u drugom setu prvi do brejka, u trećem gemu i poveo sa 2:1. Međutim, Saša se probudio u osmom poenu, pošto je iznenadio Španaca i izjednačio na 4:4, a onda odservirao za prvo vođstvo u meču (5:4). Morao je Alkaraz da se vadi i uspeo je da izbori taj-brejk.
A, tamo je već na njegovom otvaranju, "Karlitos" napravio mini-brejk, koji je osigurao sa dva uzastopna poena i poveo 3-0.
Nemačka upornost došla je do izražaja u ovom delu finala, pošto se Zverev nije predavao i napravio šest vezanih poena, što mu je donelo set loptu na 6-3. Usledio je odgovor Alkaraza, koji je nanizao četiri gema i najpre izjednačio 6-6, a potom stigao do nove meč lopte kod 7-6.
Drama je nastavljena do 8-7 za Španca, koji tu priliku nije propustio i na kraju prvi put podigao pehar na Završnom Mastersu u Torinu sa konačnih 9:7, odnosno 2-0 u setovima.
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