Meč rešen u dva seta.

AP Photo/Emma Da Silva

Španski teniser Karlos Alkaraz pobedio je Aleksandera Zvereva iz Nemačke rezultatom 2:0 (6:2, 7:6 (9:7)) u finalu Završnog Mastersa u Torinu.

Treći reket ATP liste je u svim elementima nadigrao novog vladara "belog sporta", koji je nedavno pretekao Janika Sinera na vrhu najboljih igrača planete.

Carlos Alcaraz, Nitto ATP Finals CHAMPION 🏆 #NittoATPFinals https://t.co/l3GBM042ib — Tennis TV (@TennisTV) November 22, 2026

Bila je to prva titula na Završnom Mastersu za Španca, čime je ispisao istoriju i dodao svoje ime među "besmrtnike". Ujedno i zaradio sumu od 5.171.000 dolara, završivši godinu sa 14 uzastopnih trijumfa i tri pehara zaredom, pošto je prethodno pokoro Beč i bio najbolji na Mastersu u Parizu.

S druge strane, Nemac je propustio priliku da treći put podigne pehar na poslednjem turniru u sezoni, budući da je 2018. godine pobedio Novaka Đokovića (6:4, 6:3), a 2021. bio bolji od Danila Medvedeva iz Rusije (6:4, 6:4).

Čak četiri brejka viđena su u prvom setu, koji je Španac dobio na ubedljiv način. Već u prvom gemu, Alkaraz je imao tri prilike da iznenadi rivala, ali se Zverev odbranio. Nije, ipak, u trećem 1:2 i petom gemu, kada je "Karlitos" napravio ogromno vođstvo (4:1).

Serious speed on that ⚡ Some way to save break point 😮‍💨 #NittoATPFinals https://t.co/6Vb3IsGNg0 — Tennis TV (@TennisTV) November 22, 2026

Odgovorio je Nemac ribrejkom i smanjio na 2:4, ali je opet izgubio servis, pa je posle 5:2, španski as rutinski odservirao za osvajanje uvodnog dela igre - 6:2.

Carlos Alcaraz takes the first set against Alexander Zverev 🤯 Stream the final on https://t.co/1bB6GOgep5 🚨 #NittoATPFinals https://t.co/uFIfU15jpT — Tennis Channel (@TennisChannel) November 22, 2026

Stigao je momak iz Mursije i u drugom setu prvi do brejka, u trećem gemu i poveo sa 2:1. Međutim, Saša se probudio u osmom poenu, pošto je iznenadio Španaca i izjednačio na 4:4, a onda odservirao za prvo vođstvo u meču (5:4). Morao je Alkaraz da se vadi i uspeo je da izbori taj-brejk.

🏆🎾 ¡CARLOS ALCARAZ YA ES MAESTRO! 🇪🇸 El murciano conquista las ATP Finals de Turín ante Alexander Zverev 6-2, 7-6 y añade a su palmarés uno de los títulos más prestigiosos del tenis mundial. 🏆 Sus grandes conquistas: 🇺🇸 US Open: 2022 y 2025 🇬🇧 Wimbledon: 2023 y 2024 🇫🇷 Roland Garros: 2024 y 2025 🇦🇺 Open de Australia: 2026 🥇 Masters 1000: 9 títulos hasta París 2026. 👑 ¡Una carrera extraordinaria con solo 23 años! — Pepe Elías (@Pepelias17_) November 22, 2026

A, tamo je već na njegovom otvaranju, "Karlitos" napravio mini-brejk, koji je osigurao sa dva uzastopna poena i poveo 3-0.

Nemačka upornost došla je do izražaja u ovom delu finala, pošto se Zverev nije predavao i napravio šest vezanih poena, što mu je donelo set loptu na 6-3. Usledio je odgovor Alkaraza, koji je nanizao četiri gema i najpre izjednačio 6-6, a potom stigao do nove meč lopte kod 7-6.

CARLOS ALCARAZ SI PRENDE LE NITTO ATP FINALS 🏆 Lo spagnolo supera il numero 1 del mondo Alexander Zverev in due set (6-2 7-6, annullando 3 set point nel tie-break) e ottiene la sua 14^ vittoria consecutiva, diventando il terzo spagnolo a trionfare al 'Master' di fine anno dopo Orantes e Corretja. Alcaraz diventa il 4° giocatore a vincere tutti gli Slam e le ATP Finals, dopo Agassi, Federer e Đokovic, nonché il 3° a vincere le Next Gen Finals e le ATP Finals dopo Tsitsipas e Sinner ⭐️ #SkySport #SkyTennis #NittoATPFinals — skysport (@SkySport) November 22, 2026

Drama je nastavljena do 8-7 za Španca, koji tu priliku nije propustio i na kraju prvi put podigao pehar na Završnom Mastersu u Torinu sa konačnih 9:7, odnosno 2-0 u setovima.

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