GRAĐANE Nemačke od početka naredne godine očekuju znatno veći računi za električnu energiju i gas.

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Razlog su rast veleprodajnih cena energenata i povećanje naknada za korišćenje elektroenergetske mreže, upozoravaju analitičari.

Veleprodajne cene gasa i struje naglo su porasle od početka rata u Iranu u februaru ove godine, a posledice tog rasta potrošači će u narednom periodu sve više osećati kroz veće troškove života, izjavio je u subotu Torsten Štork, energetski stručnjak portala za poređenje cena Verivox, piše BR24.

Prema podacima, regionalni snabdevači najavili su ukupno 329 promena cena za decembar, januar i februar, pri čemu se očekuje prosečno poskupljenje od oko osam odsto.

Do povećanja računa prvenstveno dolazi zbog viših troškova nabavke energenata i skupljeg korišćenja elektroenergetske mreže. Posebno zabrinjava podatak da su veleprodajne cene gasa od početka godine gotovo utrostručene.

Štork je podsetio da se Nemačka, nakon prestanka isporuka ruskog gasa, u sve većoj meri oslanja na uvoz tečnog prirodnog gasa. Njegova cena na svetskom tržištu porasla je usled rata, što se sada direktno odražava i na troškove grejanja domaćinstava.

Za tročlano domaćinstvo sa godišnjom potrošnjom od 4.000 kilovat-sati, najavljeno povećanje cena od osam odsto značilo bi dodatni godišnji trošak od približno 128 evra.

Kada je reč o električnoj energiji, prema procenama Verivoxa, poskupljenje će pogoditi oko 3,7 miliona domaćinstava koja su i dalje korisnici osnovnih tarifa lokalnih energetskih kompanija.

Veće cene struje, zbog rasta nabavnih troškova i mrežnih naknada, najavile su, između ostalih, kompanije EnBW, EWE, Rheinenergie i Mainova.

Ni korisnici gasa neće biti pošteđeni. Domaćinstva koja žive u porodičnim kućama i godišnje troše oko 20.000 kilovat-sati gasa mogla bi u proseku da plaćaju čak 370 evra više na godišnjem nivou. Procene pokazuju da će povećanje troškova pogoditi približno 1,9 miliona domaćinstava.

Poskupljenje gasa najavili su, između ostalih, Gasag, E.ON, EWE i EnBW.

Podaci nemačke Savezne agencije za mreže pokazuju da se više od petine domaćinstava električnom energijom snabdeva po regulisanim osnovnim tarifama, dok je kod gasa taj udeo oko jedne šestine.

Prema podacima Verivoxa, na nemačkom tržištu posluje približno 700 kompanija koje nude osnovne tarife za električnu energiju, kao i oko 800 snabdevača koji nude takve tarife za gas.

Najavljeno povećanje cena dodatno će opteretiti kućne budžete u Nemačkoj, posebno tokom zimskih meseci, kada su potrebe za grejanjem i potrošnja energenata najveći.

(BizPortal)

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