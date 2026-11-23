SAVET Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Novom Sadu razrešio je danas Patrika Drida sa funkcije dekana tog fakulteta.

Foto: Printskrin Jujtub RTV Info

Za razrešenje Drida glasalo je 15 članova Saveta, dok je jedan bio protiv.

Ovom odlukom Savet fakulteta potvrdio je predlog Nastavno-naučnog veća, koje je 20. novembra na hitnoj sednici jednoglasno izglasalo predlog za razrešenje Drida.

Nakon razrešenja, Savet fakulteta trebalo bi da izabere vršioca dužnosti dekana, a potom i da raspiše konkurs za izbor novog dekana.

Zahtev za izglasavanje nepoverenja Dridu prethodno je podnela grupa profesora tog fakulteta, a izjašnjavanje o tom pitanju bilo je odloženo na vanrednoj sednici Nastavno-naučnog veća održanoj 16. novembra.

Viši sud u Novom Sadu odredio je 18. novembra pritvor do 30 dana Patriku Dridu i bivšem dekanu tog fakulteta N. M. zbog sumnje na zloupotrebu službenog položaja.

Pritvor im je određen zbog opasnosti da bi mogli da utiču na svedoke ili ponove krivično delo.

Drid i N. M. uhapšeni su 16. novembra zbog sumnje da su prilikom izdavanja fakultetskog prostora oštetili budžet Autonomne pokrajine Vojvodine za 19,5 miliona dinara.

(Tanjug)

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