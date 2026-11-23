SMENJEN DEKAN NOVOSADSKOG DIF-A: Savet fakulteta razrešio Patrika Drida posle hapšenja
SAVET Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Novom Sadu razrešio je danas Patrika Drida sa funkcije dekana tog fakulteta.
Za razrešenje Drida glasalo je 15 članova Saveta, dok je jedan bio protiv.
Ovom odlukom Savet fakulteta potvrdio je predlog Nastavno-naučnog veća, koje je 20. novembra na hitnoj sednici jednoglasno izglasalo predlog za razrešenje Drida.
Nakon razrešenja, Savet fakulteta trebalo bi da izabere vršioca dužnosti dekana, a potom i da raspiše konkurs za izbor novog dekana.
Zahtev za izglasavanje nepoverenja Dridu prethodno je podnela grupa profesora tog fakulteta, a izjašnjavanje o tom pitanju bilo je odloženo na vanrednoj sednici Nastavno-naučnog veća održanoj 16. novembra.
Viši sud u Novom Sadu odredio je 18. novembra pritvor do 30 dana Patriku Dridu i bivšem dekanu tog fakulteta N. M. zbog sumnje na zloupotrebu službenog položaja.
Pritvor im je određen zbog opasnosti da bi mogli da utiču na svedoke ili ponove krivično delo.
Drid i N. M. uhapšeni su 16. novembra zbog sumnje da su prilikom izdavanja fakultetskog prostora oštetili budžet Autonomne pokrajine Vojvodine za 19,5 miliona dinara.
(Tanjug)
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