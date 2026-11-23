VUČIĆ NAGOVESTIO IZBORNI BOJKOT: Zašto bismo im davali legitimitet dok nam progone ljude?
ALEKSANDAR Vučić, lider opozicije, gostovao je u jutarnjem programu televizije RTV Pink, gde je najavio da će 13. decembra biti održana skupština SNS-a.
Govorio je o podmlađivanju rukovodstva, najavljujući da bi u Glavni odbor moglo da uđe oko hiljadu novih ljudi, dok bi i Predsedništvo trebalo da dobije veliki broj novih članova. Kazao je da će konačna odluka o učešću na izborima biti doneta najkasnije na stranačkoj skupštini, a da će pre toga biti održane konsultacije.
- Lično sam bliži tome da im ne pružimo tu vrstu legitimiteta. Neka im pružaju njihovi sateliti i neki drugi ljudi koji žele da sebe promovišu u tih mesec dana. Zašto bismo mi to radili dok nam ljude progone, dok nam ljude maltretiraju, dok ih šikaniraju? Sasvim je moguće da stranka donese i drugačiju odluku. Mi smo demokratska politička stranka, i kod nas ne odlučuju plenumi. Kod nas odlučuju ljudi. Zahvalan ljudima koji dolaze, imamo više učlanjenih u poslednjih 20 dana, nego u prethodnih 12 meseci – rekao je.
Komentarisao je moguću kandidaturu Radomira Saičića za predsednika Republike Srbije, ispred Studentske liste.
- Možete misliti ako pobedi Saičić na izborima, biće udar i na crkvu, da nam sruše SPC, on hoće da menja patrijarha - naveo je Vučić.
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