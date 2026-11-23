Košarkaš Crvene zvezde Ognjen Dobrić izjavio je danas u Beogradu da je Virtus težak protivnik i istakao da "crveno-beli" nisu unapred upisali pobedu na meču 14. kola Evrolige.

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Košarkaši Zvezde dočekaće sutra od 19 časova Virtus u 14. kolu Evrolige.

- Jako dobro igraju, sa puno tranzicija, energično, sa puno poena. Igraju neopterećeno, svoju igru u svakom trenutku i to im je dalo rezultat. Moramo da budemo fokusirani na svoju igru. Šutiraju svi, trče dobro. Svi su uključeni, najveća opasnost je tranzicija - rekao je Dobrić na konferenciji za medije.

Crvena zvezda se trenutno nalazi na šestom mestu na tabeli Evrolige sa osam pobeda i pet poraza, dok je Virtus na 15. poziciji sa skorom 5/8.

- Pobeda nije unapred upisana. Težak protivnik, to svi znaju. Već smo imali sastanke, već smo se pripremali za njih. Korak po korak, da zajedno dođemo do pobede - dodao je košarkaš Zvezde.

Dobrić je potom prokomentarisao povratak Čime Monekea u tim protiv Cibone.

- Moneke je pokazao da nema nikakvih problema i da je normalan deo ekipe. Sve funkcioniše normalno, njemu nije potrebno posebno privikavanje. Verujem da će biti na svom nivou. Odigrao je jednu dobru utakmicu, što mu je bilo potrebno - naveo je Dobrić.

Košarkaši Crvene zvezde su u prethodnom kolu Evrolige u gostima posle produžetka savladali Barselonu sa 103:100.

- Pokušavamo da igramo našu igru od početka. Bio je i pad forme, što je normalno na ovoliki broj utakmica. Pobeda protiv Barselone dosta znači da se vratimo u pobednički kolosek. Značila bi nam i velika podrška navijača protiv Virtusa. Težak je period, dosta gostovanja, tako da nećemo igrati pred našom publikom - zaključio je Dobrić.



