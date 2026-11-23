Fudbalski klub Partizan prolazi kroz jednu od najdubljih rezultatskih kriza u svojoj istoriji, a aktuelni učinak u Superligi Srbije budi sablasti iz najcrnje sezone ikada – 1978/79.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Nakon 16 odigranih kola, crno-beli se nalaze na poražavajućem 10. mestu na tabeli sa svega 17 osvojenih bodova. Bilans od pet pobeda, dva remija i čak devet poraza daleko je ispod renomea kluba iz Humske, a nedavni neuspesi protiv Mačve i IMT-a samo su potvrdili da se ekipa nalazi u slobodnom padu.

Istorijska poređenja su za navijače Partizana izuzetno bolna. Kao najcrnji period kluba pamti se sezona 1978/79, kada su crno-beli, umesto odbrane titule, vodili grčevitu borbu za goli prvoligaški život. Tada su završili na 15. mestu sa 29 bodova (devet pobeda, 11 remija i 14 poraza), a opstanak u eliti izborili su tek u dramatičnom poslednjem kolu, pobedom nad podgoričkom Budućnošću (4:2) pred 25.000 gledalaca na stadionu JNA.

Ipak, podaci otkrivaju još jedan šokantan detalj: čak je i ta, najneuspešnija generacija u istoriji kluba, u prvih 11 kola imala bolji učinak od sadašnje ekipe – upisali su četiri trijumfa, dok aktuelni tim u istom periodu ima svega tri pobede.

Iako do kraja šampionata ima još mnogo da se igra i konačan sud još uvek ne može biti donet, trenutna slika na tabeli je alarmantna. Ukoliko stručni štab i igrači hitno ne pronađu izlaz iz krize i ne zaustave seriju poraza, Partizan bi mogao da se suoči sa neizvesnom završnicom prvenstva kakvu Humska nije videla skoro pola veka.

