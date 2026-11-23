Lamin Jamal propušta gostovanje u Ligi šampiona
Barselona će u predstojećem susretu petog kola Lige šampiona protiv Sabaha morati da nastupi bez jednog od svojih najvažnijih fudbalera. Lamin Jamal neće biti u sastavu katalonskog velikana zbog problema sa skočnim zglobom.
Kako je saopštio klub, odluka da mladi španski reprezentativac preskoči utakmicu doneta je iz predostrožnosti, kako se njegova povreda ne bi dodatno pogoršala. Ipak, očekuje se da Jamal bude spreman za naredni prvenstveni izazov i duel protiv Deportiva u španskoj La Ligi.
Koliko je Jamal važan za igru Barselone najbolje pokazuju njegovi dosadašnji rezultati. Na 17 utakmica u svim takmičenjima ove sezone postigao je 13 golova i upisao isto toliko asistencija, dok je u Ligi šampiona na četiri nastupa zabeležio tri pogotka i četiri asistencije.
Njegovo odsustvo predstavljaće značajan hendikep za ekipu Hansija Flika, koja želi da nastavi borbu za što bolji plasman u elitnom evropskom takmičenju.
Utakmica između Sabaha i Barselone na programu je u sredu od 18.45 časova u Bakuu.
Katalonski klub trenutno ima devet bodova, uz učinak od tri pobede i jednog poraza, što ga svrstava u grupu ekipa od četvrtog do dvanaestog mesta na tabeli.
Barselona ima bod manje od Arsenala, dok za vodećim Real Madridom i Pariz Sen Žermenom zaostaje tri boda.
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