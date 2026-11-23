OGLASILA SE BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA: Tiče se gotovine na bankomatima
BANKA Poštanska štedionica (BPŠ) saopštila je da je prema današnjem preseku u 11 časova gotovina evidentirana na 99,77 odsto bankomata ta banke sa poznatim stanjem i da ukupan iznos raspoložive gotovine iznosi 2.318.408.000 dinara.
- Banka nastavlja sa redovnim snabdevanjem mreže, a za danas je planirano punjenje još 60 bankomata, u skladu sa potrebama klijenata i operativnim planom - navedeno je na instagramu Banke Poštanska štedionica.
BPŠ naglašava da će svojim klijentima, u slučaju da bankomat te banke trenutno nije u funkciji ili nema gotovine, refundirati naknadu naplaćenu za podizanje gotovine na bankomatu druge poslovne banke.
- BPŠ uspešno je završila još jedan vikend, obezbeđujući visok nivo raspoloživosti gotovine u svojoj mreži bankomata. Naša odgovornost prema klijentima traje svakog dana. Vaše poverenje nas obavezuje - navela je Banka Poštanska štedionica i podsetila da je 105 godina uz svoje klijente.
(Tanjug)
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