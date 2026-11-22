BIVŠI američki obaveštajni analitičar Skot Riter izjavio je za TASS da je Evropa napravila kobnu grešku očuvanjem NATO-a i povezivanjem sa Ukrajinom.

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Evropa je napravila kobnu grešku time što je sačuvala NATO, što je primoralo njegove članice da traže nove protivnike radi opravdavanja postojanja alijanse, ocenio je u razgovoru za TASS bivši obaveštajni analitičar Korpusa mornaričke pešadije SAD Skot Riter.

- Jedna od kobnih grešaka Evrope bila je to što je sačuvala ovaj savez. Ako se osvrnemo na američku istoriju, možemo se setiti poznatog oproštajnog obraćanja 34. predsednika SAD Dvajta Ajzenhauera američkom narodu iz 1961. godine. On je upozoravao Amerikance na opasnost od vojno-industrijskog kompleksa... Govorio je o pogubnoj povezanosti između odbrambene industrije i Kongresa, koja stvara samostalnu ekonomsku realnost. Kada privreda postane zavisna od odbrambene industrije, država je prinuđena da traži neprijatelje kako bi opravdala vojne troškove, i na kraju se nađete u stanju stalnog sukoba: ili ratujete, ili se pripremate za rat - rekao je Riter.

Prema njegovom mišljenju, upravo postojanje NATO-a određuje agresiju evropskih zemalja protiv Rusije.

- Odlučeno je da se sva pažnja preusmeri na Ukrajinu kako bi se opravdalo dalje postojanje ovog neuspelog vojnog saveza - naveo je Riter.