Neverovatna drama u Čikagu i noć o kojoj bruji čitava planeta!

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Košarkaši Denver Nagetsa savladali su Čikago Bulse rezultatom 151:145 nakon pravog trilera i produžetka, u utakmici u kojoj je Nikola Jokić ponovo pomerio granice košarke, ali i preživeo pravu sportsku golgotu u finišu meča.

Srpski centar je meč završio sa nestvarnim tripl-dabl učinkom od 37 poena, 18 skokova i 11 asistencija, dok je Džamal Marej odigrao partiju sezone i zatrpao koš rivala sa čak 45 poena. Veliki doprinos dao je i Kristijan Braun sa 21 poenom.

Ovim nastupom Jokić je stigao do svog 202. tripl-dabla u karijeri i sada ga svega sedam ovakvih utakmica deli od izjednačavanja apsolutnog rekorda Rasela Vestbruka (209). Međutim, podatak koji ledi krv u žilama konkurenciji glasi: u poslednjih 50 godina, Jokić je čak 17 puta zabeležio meč sa minimum 35 poena, 15 skokova i 10 asistencija

Poređenja radi, prvi sledeći na listi, Janis Adetokumbo, to je uspeo samo sedam puta, Vestbruk četiri, a Luka Dončić tek tri puta.

Ipak, malo je falilo da se ova istorijska noć pretvori u noćnu moru za najboljeg košarkaša sveta. Denver je u poslednjih 40 sekundi regularnog dela prokockao čak sedam poena prednosti. Badi Hild je ukrao loptu direktno iz Jokićevih ruku na sedam sekundi pre kraja, što je Džoš Gidi kaznio košem za izjednačenje (131:131). Jokić je imao šut za pobedu uz zvuk sirene, ali lopta nije htela u obruč.

Tada na scenu stupa Džamal Marej! Kanađanin je u produžetku preuzeo potpunu kontrolu, postigao prvih osam poena za svoj tim i slomio otpor domaćina.

Ono što su Jokić i Marej uradili na ovom meču zauvek je ušlo u almanahe najjače lige sveta – ovo im je osmi put u karijeri da na istoj utakmici jedan ubaci 40+ poena, a drugi upiše tripl-dabl, čime su prestigli legendarne tandeme Vilta Čemberlena (sa Gajem Rodžersom i Tomom Golom) i postali najuspešniji dvojac u istoriji NBA lige po tom parametru!

Sa druge strane, ni spektakularno šutersko veče Bulsa, koji su ubacili čak 25 trojki i imali fenomenalne partije Gidija (23 poena, 14 skokova, 22 asistencije), Hilda (33 poena) i Smita (26 poena), nije bilo dovoljno da se zaustavi mašinerija iz Kolorada.

