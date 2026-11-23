ALEKSANDAR Vučić, lider opozicije, bio je gost jutarnjeg programa televizije Pink.

Foto: Printskrin/TV Pink

Na pitanje da li danas ide na konsultacije o formiranju skupštinskih odbora, kazao je da idu Milenko Jovanov i on.

- Oni će ponuditi mesta u odborima, proporcionalno našoj snazi, ali nam neće ponuditi da rukovodimo odborima. Ali ne želim da prejudiciram, ovo je ono što mislim, čućemo danas u 14 sati da li je to tako ili je drugačije - kazao je Vučić.

- Mi smo uvek nudili svima potpredsednička mesta. U uslovim revolucionarnog zanosa, da ne date potpredsednička mesta, to je želja da pokažu da su svemogući, kako za njih nema limita, nema ograničenja. Može im se. I ja mislim da je tu mnogo važnija činjenica da su govorili mesecima kako će institucije da nam reformišu, kako će institucije da nam budu neuporedivo bolje, transparentnije, a na kraju, šta smo dobili. Kada pogledate predsednika Skupštine, ušao je u Skupštinu kao profesor, izašao kao docent. Suština nije u tome da li je on docent, vanredni profesor, seljak, radnik, ili bilo šta. Može da bude bilo šta, ne mora da ima nikakvo formalno obrazovanje. Problem je što ste lagali - navodi Vučić.

- S druge strane, oni imaju dogovore, trik koji su izučili preko Chat GPT-a i tih radionica obojene revolucije, po tri dana ne menjaju odela, ne zato što oni nemaju mnogo odela, već zato što je to trik da bi se pokazalo - mi smo skromni. I Bakić i Čupić tri dana ne menjaju odela, ali zato solitere menjaju. Vidi, Vučić je promenio odela, ali nemam nijedan soliter. Sve vam je prevara. To je jedna od najvećih prevara, kada vam kažu onako fino na RTS, pa eto mi smo konstruktivno hteli sve fino. Dali 8 opomena za 40 minuta. Na to voditeljka na jednoj drugoj televiziji kaže Čupiću, a zašto ga niste prekinuli 480 puta - kazao je Vučić.

Foto: Printskrin/TV Pink

- Oni nemaju demokratski habitus kad već o habitusu pričaju, oni imaju pravi tiranski habitus. Ne mogu da podnesu da sam živ, da se nisam uplašio i da nisam pobegao iz zemlje. Ne mogu da podnesu da smem da im govorim istinu. Ne mogu da podnesu da govorim, da pijem vodu, da dišem. Zato što znaju da sve što govorim je istina. Zato što znaju da sve što su govorili je bila laž. I o transparentnosti, i o demokratskim institucijama, i o boljoj ekonomiji, i o svemu drugom. Kada pitate za solitere, što nije rekao odmah? Ja bih rekao ok, ne znam kako ste zaradili, ali ok. Ali nemojte da nam glumite da nemate za odelo, a imate za solitere - dodao je Vučić.

- On je bio investitor. Odakle pare za soliter, za svu tu imovinu. To su milioni i milioni evra - kazao je.

- Oni gase odmah Informer. Pogledajte šta su uradili programu Informera. Kada ne date nekom potrpredsednička mesta, ono što mu pripada, naravno da je zaslužio svojim glasovima. Ne sekiraju se oni mnogo. Postavili su Adema Mavrića, koji vređa sve hrišćane - rekao je Vučić.

- Saičić je njihov kandidat na predsedničkim izborima. Po mom mišljenju je besmisleno učestvovati u ovim uslovima na izborima. Umesto da se posvete time možemo li da izgradimo puteve, hoće li Železara, Stelantis moži da opstane i ostane. Bezbroj problema, bavite se svojim poslom. Ne mogu da se bave jer ne znaju šta sa tim, dok Vučić diše, mi nismo sigurni. A program, plan, ideje, tako nešto ne postoji. Plan skinut sat ChatGPT. Njih problemi ne zanimaju - navodi Vučić.

- Policija je nepostojeća. Dobio sam najteže pretnje ubistvom tokom jučerašnjeg dana, dobio sam jasnu i nedvosmiselnu poruku da ću biti likvidiran - kazao je Vučić.

Govoreći o plenumima, kaže da je reč o uvođenju apsolutnog haosa.

- Možete da mislite na šta će to da liči. Ja razume da postoje ljudi kojima je to svejedno i koji se hrane mržnjom. Međutim, posle izvesnog vremena ljudi moraju da žive. Prvih godinu dana biće to u redu, a posle Bože pomozi - rekao je Vučić.

- Sada niko živ nizašta ne sme da izda dozvolu. Ko sme da kaže, uradi bilo šta? I svi to znaju, svi se prave naivni, nevešti - rekao je Vučić.

Vučić je najavio da će 13. decembra biti održana skupština stranke. Govorio je o podmlađivanju rukovodstva, najavljujući da bi u Glavni odbor moglo da uđe oko hiljadu novih ljudi, dok bi i Predsedništvo trebalo da dobije veliki broj novih članova. Kazao je da će konačna odluka o učešću na izborima biti doneta najkasnije na stranačkoj skupštini, a da će pre toga biti održane konsultacije.

- Ja lično sam bliži tome da im ne pružimo tu vrstu legitimiteta. Neka im pružaju njihovi sateliti i neki drugi ljudi koji žele da sebe promovišu u tih mesec dana. Zašto bismo mi to radili dok nam ljude progone, dok nam ljude maltretiraju, dok ljude šikaniraju? Sasvim je moguće da stranka donese i drugačiju odluku. Mi smo demokratska politička stranka, i kod nas ne odlučuju plenumi. Kod nas odlučuju ljudi. Zahvalan ljudima koji dolaze, imamo više učlanjenih u poslednjih 20 dana, nego u prethodnih 12 meseci – rekao je.

- Možete misliti ako pobedi Saičić na izborima, biće udar i na crkvu, da nam sruše SPC, on hoće da menja patrijarha - naveo je Vučić.

- Ja verujem da ćemo ukoliko sebe promenimo, prihvatimo svoje greške, shvatimo šta je to zbog čega su uspeli da izvedu obojenu revoluciju - dodao je.

- Ja nemam odakle da se selim, Svi objekti su potpuno prazni, mogu da se usele kada hoće. To je fascinacija nesrećne Olje Bećković. Jedino im je važno kako da naude nekome koga mrze. Kod njih nije dozvoljeno drugačije mišljenje. Nemaju odakle da me isele - kazao je Vučić.

- Protiv mene ne postoji nikakav postupak. Ja sam za njih noćna mora i u zatvoru. Meni je to smešno. Predsednik ne potpisuje ništa što se para tiče. Hapsićete me, zašto? I šta sa tim? Oni su mislili da ću ja da bežim - rekao je lider opozicije.

- Zašto sam dobio opomenu. Zašto? Zato što sam dirnuo u njihove laži. To se nikada nije desilo nigde u svetu. Njihove ikone kažu 480 opomena bi dali. To je taj tiranski habitus. Mislim da je veoma važno, da mi moramo da pripremamo našu platformu. Neće ovo trajati kratko, ali će trajati kraće nego što oni misle. Oni će sada da izaberu odbore, pa da zatvore Skupštinu. Pojma nemaju ko će u vladu, ali to su vam plenumi. Tako da, videćete, biće interesantno - rekao je Vučić.

- Ja sam sebe postavio kao neku vrstu štita i to ću nastaviti da radim. Strašne su stvari kako su ljude hapsili. Samo da bi nečiji interesi bili namireni. Izboroćemo se - poručio je.