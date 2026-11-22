KAKO JE STUDENTSKA LISTA "REŠILA" SMEDEREVO: Smeće na ulicama, haos u gradu i politički progon neistomišljenika
GRAĐANI Smedereva danas najbolje mogu da vide šta Srbiju čeka kad politiku vide oni koji umesto programa nude blokade, pritiske i politički obračun sa neistomišljenicima.
Nakon izborne pobede Studentske liste, grad se suočava sa ozbiljnom komunalnom krizom, a umesto konkretnih rešenja, javnosti se nude političke parole, optužbe i zahtevi za hapšenjima.
Da li je to budućnost koju nude Srbiji?
Gradonačelnica je uhapšena, gradske institucije su pod pritiskom, a građani su ostavljeni da se suočavaju sa posledicama političkog sukoba.
Oni koji danas traže odgovornost drugih, sutra će, očigledno, da odlučuju ko sme da radi, ko sme da govori i ko mora da bude uklonjen.
Njima nije važan život građana. Njima nije važno smeće, komunalni problemi, radna mesta ni budućnost dece. Njima je važna samo vlast!
Smederevo je upozorenje za celu Srbiju.
Ako je ovo njihov model upravljanja jednim gradom, šta će tek uraditi kad dobiju priliku da upravljaju celom državom?
Građani Srbije zaslužuju mir, stabilnost, odgovornost i rezultate, a ne eksperimente, ucene i politički revanšizam.
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