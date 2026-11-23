Sjajan povratak na teren grčkog fudbalera

FOTO: FK Čukarički

Fudbaleri Čukaričkog ostvarili su izuzetno važnu pobedu na gostovanju Radničkom 1923 u Kragujevcu (3:1), a veliki doprinos preokretu na stadionu „Čika Dača“ dao je povratnik na teren posle duge pauze zbog povrede, Fjorin Durmišaj.

Iako još nije dostigao punu fizičku spremu, grčki internacionalac je za jedno poluvreme postigao drugi gol i asistirao kod trećeg pogotka „brđana“, čime je pokazao koliko može da znači ekipi u nastavku sezone.

– Mislim da je ova pobeda zaista bila veoma važna! U ovom trenutku rekao bih da je najvažnija u sezoni, ali ne smemo da zaboravimo ni prethodne utakmice. Da nismo ostvarili pobede u tim mečevima, ni ovaj trijumf ne bi imao toliki značaj. Sve je povezano i svaki osvojeni bod nam mnogo znači – izjavio je Durmišaj.

Napadač tima sa Banovog brda istakao je da ekipa nije posustajala ni nakon vođstva domaćina.

– Od prvog minuta utakmice verovali smo da možemo da pobedimo. Čak i kada smo gubili sa 1:0, nismo prestajali da verujemo u preokret. Jednostavno, imali smo taj osećaj da ćemo na kraju slaviti. Uz svo poštovanje prema Radničkom, koji takođe ima veoma dobru ekipu, bio sam siguran da ćemo pobediti.

Durmišaj se osvrnuo i na težak period oporavka, uputivši posebnu zahvalnost ljudima iz kluba.

– Imao sam povredu zbog koje sam skoro tri meseca bio van ekipe. Želeo bih ovom prilikom da zahvalim svima u klubu, saigračima, stručnom štabu i svim ljudima koji rade u Čukaričkom. Tokom ta tri meseca svi su bili izuzetno ljubazni prema meni, svakodnevno su se trudili da mi pomognu koliko god su mogli. Ipak, najveću zahvalnost dugujem fizioterapeutima Branislavu Đukiću i Marku Popoviću. Njih dvojica su tokom sva tri meseca pokazali neverovatno strpljenje i posvećenost kako bi mi pomogli da se oporavim. Zaista sam im neizmerno zahvalan – naglasio je Durmišaj, a zatim ocenio sopstveni nastup:

– Što se tiče utakmice, bio sam veoma srećan zbog pobede, jer je to najvažnije. Međutim, nisam u potpunosti zadovoljan svojim učinkom. Pre svega, još nisam potpuno fizički spreman, a uz to smatram da sam mogao da zabeležim bar još jednu asistenciju. Imao sam priliku za to, ali nisam uspeo. Nadam se da ću već u sledećoj utakmici biti uspešniji.

Govoreći o sjajnoj partiji saigrača Uroša Miladinovića i njihovom tandemu na terenu, Durmišaj nije štedeo komplimente.

– O njemu zaista ne moram mnogo da govorim! Svi u Srbiji znaju da je ubedljivo najtalentovaniji igrač. Za sve nas je veoma važno što imamo priliku da igramo sa njim, ali meni lično ta saradnja posebno znači. Uroš odlično razume moj način igre, što mi mnogo olakšava posao na terenu. Posebno je dobar kada igra jednostavan fudbal, bez nepotrebnog komplikovanja. Tada njegove sposobnosti dolaze do punog izražaja i može da pruži fantastične partije, baš kao što je to bio slučaj na ovoj utakmici.

Posle trijumfa u Kragujevcu Čukarički je u znatno boljoj poziciji na tabeli, a nekadašnji fudbaler Panioniosa, Olimpijakosa, Beverena, AEL-a, OFI-ja i Iraklisa veruje da ekipa može do evropske scene.

– Naša pozicija je sada svakako mnogo bolja. Još pre pet ili šest nedelja počeli smo da verujemo da možemo da izborimo plasman u plej-of, a sada želimo da se borimo do samog kraja i za izlazak u Evropu! Naravno, biće veoma teško. Moramo dodatno da podignemo nivo igre, ali verujem da imamo zaista kvalitetnu ekipu i da zaslužujemo priliku da se borimo za takav cilj. Imamo mlade, izuzetno talentovane fudbalere, ali i igrače sa velikim iskustvom i snažnim karakterom. Mislim da posedujemo sve što je potrebno za uspeh. Ipak, to moramo svakodnevno da dokazujemo, najpre na treninzima, a potom i na utakmicama. Samo na taj način možemo da ostvarimo ono što želimo.

Na kraju, Durmišaj je istakao da je dolazak na Banovo brdo i život u Beogradu pun pogodak u njegovoj karijeri.

– Dolazak u Čukarički je najbolja odluka koju sam mogao da donesem! Jedina loša stvar koja mi se dogodila od dolaska bila je povreda, ali kada to ostavim po strani, zaista sam presrećan što sam ovde. Čukarički doživljavam kao jednu veliku porodicu. Osećam se sjajno među svim ljudima u klubu, uživam u fudbalu, ali i u svakom danu koji provodim kao deo ove organizacije. Zaista sam srećan što sam član Čukaričkog – zaključio je Durmišaj.