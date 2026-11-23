GASPROM: Zalihe gasa u evropskim skladištima pale ispod 70 milijardi kubnih metara
ZALIHE prirodnog gasa u evropskim podzemnim skladištima pale su na manje od 70 milijardi kubnih metara, objavio je danas ruski energetski gigant Gasprom.
Ruska kompanija se u saopštenju na svom Telegram kanalu poziva na podatke Gasne infrastrukture Evrope (GIE) za 21. novembar.
Razlika u popunjenosti evropskih skladišta gasa u odnosu na isti period prošle godine iznosi 11,1 milijardu kubnih metara, dodaje Gasprom.
Poređenja radi, ta razlika je približno ekvivalentna ukupnom kapacitetu svih podzemnih skladišta gasa u Francuskoj.
Zemlje Evropske unije intenzivno troše postojeće zalihe gasa, koje su i pre početka grejne sezone bile na veoma niskom nivou, a u Holandiji je popunjenost skladišta već pala ispod 60 odsto.
Nizak nivo zaliha značajno povećava zavisnost Evrope od isporuka gasa iz inostranstva tokom perioda najveće zimske potrošnje, upozorio je Gasprom.
(Tanjug)
Preporučujemo
CENA GASA U EVROPI SKOČILA SKORO DEVET ODSTO: Novi udar na energetsko tržište
23. 11. 2026. u 10:59
LAVROV: Rusija ostaje posvećena sporazumima o gasu sa Srbijom
11. 11. 2026. u 11:09
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
Partizan razbio večitog rivala: Na krilima Grobara crno-beli ubedljivo slavili protiv Zvezde
Rukometaši Partizana pobedili su večeras na svom terenu Crvenu zvezdu rezultatom 32:24 u meču 10. kola ARKUS lige.
20. 11. 2026. u 19:57
"Putin nije naš prijatelj, on je kasapin"
"ON JE, kako su drugi već rekli, diktator odgovoran za ubistva i u to niko ne sumnja."
22. 11. 2026. u 19:00
Komentari (0)