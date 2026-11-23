KANDIDAT stranke „Nacionalno okupljanje“ na predsedničkim izborima u Francuskoj 2027. godine Marin le Pen izjavila je da Ukrajina ne treba da uđe u Evropsku uniju i da njena budućnost ni na koji način nije povezana sa pristupanjem tom bloku.

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- Svakako ne mislim da Ukrajina treba da uđe u Evropsku uniju. U ponedeljak (16. novembra) sastala sam se sa ukrajinskim ambasadorom. Izrazila sam mu našu podršku Ukrajini i ukrajinskom narodu. Ali smatram da budućnost Ukrajine ni na koji način nije povezana sa ulaskom u EU - rekla je ona u intervjuu za medijsku platformu „Indija global rivju“.

Odgovarajući na pitanje da li Ukrajina treba da uđe u NATO, Le Pen je izjavila da će „sva ta pitanja biti predmet razgovora u okviru mirovnih pregovora“.

Prvi krug predsedničkih izbora u Francuskoj zakazan je za 18. april 2027. godine.

Ukoliko tog dana nijedan kandidat ne osvoji više od 50 odsto glasova, dvoje kandidata sa najvećom podrškom birača učestvovaće u drugom krugu, 2. maja.

(Sputnjik)

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