LE PENOVA ZATVARA VRATA BRISELA UKRAJINI: NJena budućnost nije povezana sa EU
KANDIDAT stranke „Nacionalno okupljanje“ na predsedničkim izborima u Francuskoj 2027. godine Marin le Pen izjavila je da Ukrajina ne treba da uđe u Evropsku uniju i da njena budućnost ni na koji način nije povezana sa pristupanjem tom bloku.
- Svakako ne mislim da Ukrajina treba da uđe u Evropsku uniju. U ponedeljak (16. novembra) sastala sam se sa ukrajinskim ambasadorom. Izrazila sam mu našu podršku Ukrajini i ukrajinskom narodu. Ali smatram da budućnost Ukrajine ni na koji način nije povezana sa ulaskom u EU - rekla je ona u intervjuu za medijsku platformu „Indija global rivju“.
Odgovarajući na pitanje da li Ukrajina treba da uđe u NATO, Le Pen je izjavila da će „sva ta pitanja biti predmet razgovora u okviru mirovnih pregovora“.
Prvi krug predsedničkih izbora u Francuskoj zakazan je za 18. april 2027. godine.
Ukoliko tog dana nijedan kandidat ne osvoji više od 50 odsto glasova, dvoje kandidata sa najvećom podrškom birača učestvovaće u drugom krugu, 2. maja.
(Sputnjik)
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